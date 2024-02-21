籌措擊敗台積電的銀彈？三星電子出清ASML持股

台積電熊本廠將於24日開幕，為台積電與日商首度合資興建的第一座廠，獲得日本政府高達4760億日圓（約新台幣999億元）的補助，顯示日本政府對此事的重視。如今日本也舉國關注台積電的設廠，將為熊本縣的生活與經濟帶來何種變化。對此，有當地居民透露，自台積電進駐後，除了充滿「台灣味」的美食大舉「入侵」帶動消費，連當地的薪資也升級跳，「小鎮氣氛發生了很大變化，十分熱鬧」。

2024-02-21 17:02