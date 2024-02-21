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籌措擊敗台積電的銀彈？三星電子出清ASML持股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
三星去年第4季出清ASML持股。 美聯社
三星去年第4季出清ASML持股。 美聯社

三星電子在去年第4季，出清顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）的持股，以擴展新事業。

彭博資訊報導，根據最新的申報資料，全球最大記憶體製造商三星上季賣出約158萬股的ASML股票。根據先前的申報資料，截至去年9月底，這批股票價值約為1.26兆韓元（9.3億美元）。而艾司摩爾去年第4季股價大漲將近22%。

在2012年，三星以約7,000億韓元敲進ASML，四年過後，三星出脫半數持股；自去年第2季起，該公司便逐漸削減ASML持股。三星代表拒絕回應彭博資訊的置評請求。

三星企圖在高頻寬記憶體領域追上SK海力士，這類晶片協助輝達的加速器訓練人工智慧（AI）。三星也力圖縮小與晶圓代工龍頭台積電的差距。

台積電

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