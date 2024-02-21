FT：有LCD前車之鑑 三星LG聯手抗陸以保OLED市場優勢

英國金融時報報導，南韓顯示器領導大廠 LG 和三星已有LCD螢幕市場被中國大陸業者取代的前車之鑑，如今難得開始聯手，希望保持在OLED技術上的優勢。

報導指出，中國大陸的顯示器製造商已稱霸LCD市場，如今也在南韓技術上保持優勢的最後據點攻城掠地。京東方科技斥資90億美元正在成都興建生產OLED的新廠。

分析師指出，南韓顯示器產業正面臨和日本相同的命運。Panasonic和Sony合資的JOLED公司在投資上拚不過南韓，最後不堪負債2.5億美元而在去年破產。

渣打首爾研究主管 Park Chong-hoon認為，正如南韓超越日本，成為顯示器產業領先者，「中國也可能會在龐大的國內市場、充裕的資本和技術發展的支持下超越我們」。

如今，三星和LG也在OLED領域感受到壓力。京東方的成都新廠將使用最新的8.6代技術生產OLED基板，在下一代iPad和MacBook的OLED面板供應合約上，勢將和三星展開正面對決。

南韓的UBI Research 負責人也是顯示器專家 Yi Choong-hoon 表示，南韓在OLED品質方面遙遙領先，但中國的OLED面板價格比南韓便宜得多。

他說，大陸業者賠錢低價供應OLED面板，目的在擴大市占，想複製在LCD市場的模式，藉此消滅競爭對手。「若任情況繼續下去，中國也將在OLED市場上超越韓國」。

三星已和京東方切斷供應關係，轉向LG Display自廣州廠取得LCD面板。雙方合作也為LG提供了生機。LG去年第4季最出現營業利益之前，已連續七季度出現虧損。

韓國產業經濟與貿易研究所研究員Nam Sang-uk說：「三星和LG需要彼此，因為韓中之間顯示器全面開戰已經延燒到高階市場。」

UBI Research的Yi Choong-hoon 主張，美國政府應該介入，一旦中國稱霸這個產業，將連帶影響美國爭取南韓配合限制大陸取得半導體在內敏感技術所做的努力。