馬斯克：Neuralink的第一位人類患者能透過意念控制滑鼠
馬斯克19日表示，他名下的神經科學新創Neuralink第一位植入該公司大腦晶片的人類患者，似乎已完全康復，並且能夠用自己的意念控制電腦滑鼠。
路透報導，馬斯克在社交媒體平台X表示：「進展良好，患者似乎已完全康復，我們已經意識到了神經效應。患者只需透過思考就可以在螢幕上移動滑鼠。」馬斯克並表示，Neuralink現在正試圖讓患者盡可能點擊滑鼠按鈕。
Neuralink並未立即回覆路透要求提供更多細節的請求。
Neuralink去年9月獲得人體試驗的招募核可後，上個月成功在第一位人類患者身上植入了一顆晶片。
Neuralink說，這項研究使用機器人透過外科手術，將一個腦機介面植入物放入大腦內控制移動意念的區域。該公司並表示，最初的目標是讓人們能夠用自己的意念控制電腦游標或鍵盤。
馬斯克對Neuralink抱持著宏偉的抱負，稱它將有助於快速透過手術嵌入其晶片裝置，以治療肥胖、自閉症、憂鬱症和精神分裂症等疾病。
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