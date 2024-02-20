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黃仁勳：計算機時代已逝 下一個黃金賽道是生命科學

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2024世界政府峰會，輝達執行長黃仁勳(右）與阿聯酋人工智慧部長奧馬爾·阿爾·奧拉馬(左)對談「誰將塑造人工智慧的未來？」議題情形。擷自峰會影片
圖為2024世界政府峰會，輝達執行長黃仁勳(右）與阿聯酋人工智慧部長奧馬爾·阿爾·奧拉馬(左)對談「誰將塑造人工智慧的未來？」議題情形。擷自峰會影片

2024世界政府峰會在本(2)月14日閉幕，期間輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與阿聯酋人工智慧部長奧馬爾·阿爾·奧拉馬(Omar Bin Sultan Al Olama)對談「誰將塑造人工智慧的未來？」(Who will shape the future of AI？)，黃仁勳被問及「人類在科技的尖端下該學習什麼？」，表示過去計算機的時代已逝，生命科學才是未來。

現年34歲的阿聯酋人工智慧部長奧馬爾在峰會談話中詢問黃仁勳，若想專攻一門學問有何建議？黃仁勳表示，他給出的答案可能和人們印象中的完全相反，人類可能記得在過去10至15年內，幾乎每個在正式場合回答這個問題的人都會明確地告訴你，學習程式設計的計算機科學對下一代十分重要，但計算機的時代已經過去了，「下一個黃金賽道是生命科學」。

黃仁勳說：「我們可以生產計算技術，這樣每個人都不需要程式設計，因為現在每個人都是程式設計師，這是奇蹟；許多人與人工智慧互動，每家公司都在談論人工智慧，任何人都可以成為科學家或專家」。但這樣人工智慧的奇蹟讓人類首次縮小程式設計的技術鴻溝，現在正是讓大家意識到「技術鴻溝已經彌合」的絕佳時機。

黃仁勳表示，若讓他重新選擇，會認識到人類生物學才是科學最複雜的領域之一。它不僅複雜難以理解，同時也具有難以置信的影響力，這一領域稱為生命科學。黃仁勳認為計算機科學年年在軟硬體上都不斷推陳出新，但生命科學的進展卻是寥寥可數，這個現象讓他意識到生命科學工程化的學科即將到來。

AI 程式教育 黃仁勳

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