黃仁勳：計算機時代已逝 下一個黃金賽道是生命科學

2024世界政府峰會在本(2)月14日閉幕,期間輝達(Nvidia)執行長黃仁勳與阿聯酋人工智慧部長奧馬爾·阿爾·奧拉馬(Omar Bin Sultan Al Olama)對談「誰將塑造人工智慧的未來?」(Who will shape the future of AI?),黃仁勳被問及「人類在科技的尖端下該學習什麼?」,表示過去計算機的時代已逝,生命科學才是未來。

現年34歲的阿聯酋人工智慧部長奧馬爾在峰會談話中詢問黃仁勳,若想專攻一門學問有何建議?黃仁勳表示,他給出的答案可能和人們印象中的完全相反,人類可能記得在過去10至15年內,幾乎每個在正式場合回答這個問題的人都會明確地告訴你,學習程式設計的計算機科學對下一代十分重要,但計算機的時代已經過去了,「下一個黃金賽道是生命科學」。

黃仁勳說:「我們可以生產計算技術,這樣每個人都不需要程式設計,因為現在每個人都是程式設計師,這是奇蹟;許多人與人工智慧互動,每家公司都在談論人工智慧,任何人都可以成為科學家或專家」。但這樣人工智慧的奇蹟讓人類首次縮小程式設計的技術鴻溝,現在正是讓大家意識到「技術鴻溝已經彌合」的絕佳時機。

黃仁勳表示,若讓他重新選擇,會認識到人類生物學才是科學最複雜的領域之一。它不僅複雜難以理解,同時也具有難以置信的影響力,這一領域稱為生命科學。黃仁勳認為計算機科學年年在軟硬體上都不斷推陳出新,但生命科學的進展卻是寥寥可數,這個現象讓他意識到生命科學工程化的學科即將到來。