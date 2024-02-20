債市地雷 美「垃圾債」不漲反跌

在今年債市普遍上漲之際，美國風險最高的「垃圾級」公司債價格卻不漲反跌，反映投資人擔憂企業的資金來源不穩定，以及低評級發債公司恐面臨更深的苦痛。

英國金融時報（FT）報導，根據Ice BofA指數，目前信評等級最低的CCC公司債，平均殖利率已升至13.6%，高於去年底的逾13%。當債券殖利率上升，價格走勢反向下跌。代表債券與公債殖利率差距的信用利差，同期則由8.51個百分點擴大至9.28個百分點。

這與近幾周高品質債券的漲勢形成鮮明對比，這波漲勢也掀起發債潮。投資等級債券的發行者，在1月的債券標售規模創下紀錄，高殖利率垃圾債的發售額也衝上兩年高點，顯示企業財務長把握殖利率下跌的機會，以更誘人的利率借款。

投資人和分析師表示，最高品質債券和最低品質債券的利差，顯示外界持續擔憂高風險公司失去融資管道，恐加深這類公司的困境，這種情況可能引發更多違約。

投資管理公司King Street Capital合夥人泰斯特曼表示，對於體質最差的公司來說，籌資管道會更少，這可能導致更多違約。

垃圾債中最高級別的BB級債券，在2月15日的平均利差為2.01個百分點，甚至比去年底公司債需求飆升時的水準還低，此前聯準會（Fed）表示將於2024年開始削減借貸成本。

泰斯特曼表示，評級較低和評級較高垃圾債券在利差方面的差距，意味著市場認為CCC級債券市場的違約率將走高，違約後債權人的回收率將更低。

Ice BofA指數中的CCC債券發行者，包括最近與EchoStar合併的電視集團Dish。EchoStar隨後提出一系列「不良資產交換」，這種交易通常涉及投資人被要求將其持有的部分債務，換成價值較低的資產。

標普全球評級公司說，AAA級借款人今年可能面臨現金流疲軟和利息支出上升的局面，2024年的違約將主要來自面向消費者的領域，例如消費品、媒體和娛樂產業，以及槓桿率仍然很高的醫療保健產業。