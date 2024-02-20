美企財測 不敢太樂觀

美國企業又交出新一季的亮眼財報，推動標普500指數回到紀錄水準，但企業高層大多對業績展望抱持謹慎態度，不敢輕易提出太樂觀的財測，以免股市成為高預期下的犧牲品。

美銀（BofA）稱，已發布指引的企業中，只有四成提出的獲利展望高於市場預期。若此趨勢持續，這將是2020年4月新冠疫情爆發之後的最低比例。

彭博資訊報導，隨著股市交易員降低對Fed降息幅度的預期，謹慎的業績展望反映企業對經濟降溫的擔憂揮之不去。但到目前為止，企業的實際表現沒有理由讓人擔心。標普500指數中至今已有400多家公司發布上季財報，該指數成分股的獲利預估將較一年前成長7%，創2022年第2季以來最高增幅。

儘管如此，個別企業的前景仍憂喜參半。彭博行業研究（BI）數據顯示，上個月發布指引的公司中，逾三分之一發布的財測低於分析師預期，為去年3月以來最多；財測高於預期者占21%，是2022年2月以來最少。

從本財報季可見，投資人會很快地對業績超出預期的公司給予嘉獎，同時懲罰兌現不足的公司。據彭博行業研究，標普500成分股中表現優於市場預期者，股價在業績公布後次日即超越大盤指數0.8%，若營收和獲利皆低於預期，股價落後基準指數的幅度為五季來最大。