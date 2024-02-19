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輝達上季獲利 估大增七倍

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
輝達（NVIDIA）本周公布上季財報，在人工智慧（AI）晶片需求暢旺帶動下，獲利預估年比將暴增七倍多。歐新社
輝達（NVIDIA）本周公布上季財報，在人工智慧（AI）晶片需求暢旺帶動下，獲利預估年比將暴增七倍多。歐新社

輝達（NVIDIA）本周將公布上季財報，在人工智慧（AI）晶片需求暢旺帶動下，獲利預估年比將暴增七倍多，營收也將成長兩倍多，資料中心業務也將表現亮眼，但挑戰在於能否符合市場的高度期待，以及中國大陸業務的風險。

輝達預定21日美股盤後（台灣時間22日凌晨4時至5時左右）公布止於1月底的年度第4季（上季）財報，FactSet彙整的數據顯示，分析師預期輝達上季營收年比將大增237%至203.74億美元，每股盈餘將飆增705%到4.59美元。

觀察重點將是資料中心營收的成長。Susquehanna金融集團指出，AI晶片需求依然強勁，特別是Meta和特斯拉等業者持續在搶購繪圖處理器（GPU）市場。Visible Alpha彙整的分析師預估顯示，輝達資料中心營收將為168.6億美元，相當於年增366.3%、季增16.2%。

Buffalo大市值基金投資組合經理勞丹（Ken Laudan）認為，分析師的目前預測還偏保守，因為即便是「超大規模」的資料中心營運商，也一直在「購買他們能得到的任何GPU」。他預期，今年「AI賦能者」（enablers）、或製造GPU等相關產品的公司（例如輝達和台積電），依然會維持現有的成長趨勢，微軟、亞馬遜、字母等雲端服務供應商則將繼續主導AI相關的投資。

然而，風險也在於市場的高度期待，若輝達財報或財測稍有不符預期之處，股價就可能回檔；近來從高盛、美國銀行一直到巴克萊銀行等業者，陸續都調高輝達股價的目標價。

此外，輝達在中國大陸市場的表現，仍是干擾未來營運的最大單一因素。此前有消息指稱，中國大陸企業並不熱衷於購買輝達推出的降規版產品，且百度去年轉向華為下單採購部分微晶片，反映中國大陸試圖降低對西方供應商依賴的趨勢。

輝達

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