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日本匯率貶值人口老化…兩關鍵

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本經濟意外在上季陷入衰退，並把全球第三大經濟體寶座讓給德國，落居第四，究其原因，就在於日圓貶值，以及日本人口持續老化。

英國衛報報導，日本內閣府15日表示，去年未經通膨調整的名目國內生產毛額（GDP）成長1.9%，但以美元計算後，規模是4.2兆美元，落後給德國的4.5兆美元。

這是日本繼十多年前把第二名讓位給中國大陸後，再度排名滑落，原因之一是日圓兌美元匯率過去兩年大幅貶值。日圓兌美元匯率過去兩年貶值近20%，去年就貶值7%。

同時，雖然日本和德國一樣，都是資源匱乏、人口老化，且重度倚賴出口的國家，但是日本的勞動力緊俏狀況卻比德國還嚴重，且解決低出生率問題時也遭遇困難。

日本政府鼓勵民眾多生小孩的成效不彰，意味日本長期勞動短缺預料將會惡化，儘管該國正引進破紀錄數量的外籍勞工。

東京大學經濟學教授岡崎哲二表示，最新數據反映了日本國勢減弱的現實，可以預料日本在全球經濟占比將會下滑。他說：「舉例來說，幾年前，日本引以為豪的是擁有強大的汽車業。但隨著電動車出現，連這項優勢也受到撼動。」

然而，日本經濟排名下滑趨勢似乎不太可能就此中止。國際貨幣基金（IMF）表示，在大量且不斷增長的年輕人口支撐下，印度經濟預料將在2026年超越日本，並在隔年超越德國。

日經新聞在最近一篇社論表示，日本在提升自身的成長潛力上已經失敗，經濟學家將此困境歸因於人口結構的危機，「這個情況應該被視為一道警鐘，加速不被重視的經濟改革」。

德國 日本 美元匯率

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