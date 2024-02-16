百家避險基金搶買輝達

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

輝達（Nvidia）股價仰仗人工智慧（AI）熱潮的凌厲漲勢，吸引諸多避險基金的青睞，上季紛紛大舉買入這家AI晶片大廠的股票，全球規模最大的避險基金橋水聯合（Bridgewater）更加碼持股逾四倍。

機構投資人每季底須申報持股變動的13F文件顯示，由億萬富豪達里歐（Ray Dalio）成立的橋水聯合基金，持有輝達股票增至26.8萬股，也就是上季加碼買了22萬股，截至去年12月底，這些持股部位的價值為1.33億美元。

橋水還買進大約50萬股的Google母公司字母（Alphabet）股票，上季底總持股量達到200萬股，價值2.86億美元；該基金也加碼Meta持股至66.6萬股，少少新買進蘋果1,109股，對微軟的持股大致維持在19.7萬股。橋水上季還買進更多製藥大廠禮來（Eli Lilly）的股票，增持25.56萬股，總持股達31.7萬股。

其他加碼買進輝達的避險基金，還有Rokos資本管理公司買進超過25.4萬股，持股價值超過1.26億美元；Arrowstreet資本公司增持390萬股，部位價值21億美元。

根據彭博資訊統計，上季共有119家避險基金加碼輝達持股，退休金基金中也有17檔增持。但也有不少避險基金和退休金基金選擇先部分落袋為安。

股票 輝達 退休金

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