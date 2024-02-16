日痛失第三大經濟體地位

受內需乏力拖累，日本上季經濟意外陷入衰退，以美元計算的整體經濟產值持續萎縮，掉到德國之後，也把全球第三大經濟體地位拱手讓給德國，並且牽動日本銀行（央行）終結負利率政策的前景。

日本內閣府15日公布，日本去年第4季國內生產毛額（GDP）經年化後初估萎縮0.4%，遠不如經濟學家預期的成長1.1%，且第3季經修正後的GDP也萎縮3.3%，為GDP連兩季萎縮，符合經濟陷入衰退的技術性定義。

上季民間消費年化萎縮0.9%，企業投資也下滑0.3%，反映消費與投資支出廣泛疲軟。

日本去年名目GDP成長5.7%至591.48兆日圓，以去年平均匯率計算約為4.2兆美元。相較下，德國去年名目GDP擴張6.3%到4.12兆歐元，以去年平均匯率計算約為4.5兆美元。名目GDP是以美元評估當前產出的價值，未經通膨調整。

日本與德國名目GDP的消長，顯示日本已滑落為全球第四大經濟體，德國則成為全球第三大經濟體。日本和德國都是以強大的中小型企業與穩健的生產力打造經濟，德國已運用強勢歐元與通膨展現穩固的經濟基礎，日圓疲弱則成為日本的扣分項目。

展望以本幣評估的長期趨勢，日本成長都比德國慢，反映日本經濟生產力低落。德國從2000年代以來推行的勞動市場改革，則已提高生產力與企業競爭力。

東京大學經濟學教授岡崎哲二認為，最新數據反映日本地位減弱，可能使日本在國際舞台的話語權降低。岡崎哲二表示，已開發國家與新興國家之間的GDP差距正在縮小，印度名目GDP無疑將在未來幾年超越日本。

這也成為準備終結負利率政策的日銀，所面臨的棘手問題，特別是服務業和消費活動指標依然不振。市場原先預期日銀會在4月調高利率至零，但現在市場認為日銀4月前升息機率已降至63%。

經濟學家認為，日銀可能對調整貨幣政策更加審慎。穆迪公司資深經濟學家安格里克說，日銀可能更難說明升息為適當之舉，遑論展開一連串升息。

不過，也有經濟學家指出，最新公布的日本上季GDP只是初估值，仍會修正，且萎縮幅度小到令人懷疑日本是否真已陷入衰退。

凱投宏觀經濟學家提連特說，企業調查和勞動市場都顯現不同景象，由於第二次修正值預定於3月公布，日銀仍可能在4月終結負利率。