股神減持蘋果 加碼石油股

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司上季大賣派拉蒙（Paramount Global）持股，也賣出蘋果股票。（美聯社）
「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司上季大賣派拉蒙（Paramount Global）持股，也賣出蘋果股票。（美聯社）

申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季減持蘋果、惠普與派拉蒙等持股，加碼西方石油和雪佛龍等石油類股，對最新一筆投資仍「保密到家」。「金融巨鱷」索羅斯的索羅斯基金管理公司則押注美國休閒旅遊並加碼醫療保健類股，卻出清蘋果和安謀持股，可能錯失科技股今年來的強勁漲勢。

波克夏上季賣出1,000萬股的蘋果股票，約減持1%，但仍持有9.05億股，價值約1,660億美元，依然是最大持股部位，占股票投資組合近50%。

波克夏上季加碼買進西方石油與雪佛龍的股票，但大砍惠普持股78%、減持派拉蒙32%，並且出清D.R. Horton、Markel Group、StoneCo等持股。波克夏上季未申報新投資，由於賣多於買，波克夏上季持有的股票數量減少到41檔。

不過，波克夏已連續第二季從證管會（SEC）取得保密待遇，在13F持股變動申報文件予以省略一檔股票以上持股變動；該公司在進行重大投資時，偶爾會要求這類待遇，包括之前砸數十億美元入股雪佛龍、埃克森美孚、IBM等公司。

波克夏在去年11月公布的第3季財報暗示，這筆祕密投資可能涉及一家銀行、金融業者或保險公司，但這筆投資可能要到5月中才會首度揭露，市場將緊盯巴菲特預定24日公布的致波克夏股東信。

此外，索羅斯基金管理公司上季敲進捷藍航空、Spirit航空、SunCountry航空等廉航業者股票，以及禮來藥廠和默沙東等製藥業者股票，同時出清蘋果、安謀、通用汽車、PayPal及Lyft等持股，加碼醫療保健類股的程度甚於其他產業。

巴菲特 波克夏 索羅斯

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