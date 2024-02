🚀@SpaceX’s #Falcon9 rocket sent up @Int_Machines’ #NovaC #lunarlander!



Find out what is being sent to the #moon in my article at @MyNews13: https://t.co/55yULMIE3g#SpaceX #IntuitiveMachines #Space #spacenews PT. 1 pic.twitter.com/r2Qj2z6D4G