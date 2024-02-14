日圓兌美元又貶破150 日官員急喊話 美元指數創三個月新高

美元指數周二升至三個月來新高，因為最新公布的數據顯示，美國1月物價漲幅超預期，增強市場對聯準會3月將維持利率不變的預期。日圓兌美元匯率也因而自去年11月以來，又再貶破150日圓兌1美元。

根據彭博資訊報價，日圓兌美元匯率今天（14日）回升，盤中升值0.13%，報150.61日圓，這反映在日本外匯官員口頭干預市場後，日圓匯率持穩。日圓周二盤中一度重貶1%至150.89日圓兌1美元，創三個月新低。尾盤報150.80日圓，跌幅0.97%，為一周半以來的最大單日貶幅。

日本財務省主管外匯的最高官員神田真人今天表示，正以高度緊迫感密切關注日圓最近的快速走勢，「近期匯率走勢迅速，不過一個多月的時間，日圓已經貶值近10日圓，如此快速的走勢對經濟不利」。他說，因應日圓疲軟的適當措施可能包括干預匯市。

日經亞洲報導，日圓兌美元再度貶破150，重燃日本央行進場干預以支撐日圓的推測，尤其是日圓如果再重貶至去年11月接近152的水準。

外匯顧問公司Klarity FX執行董事Amarjit Sahota說，152是個要留意的關卡，他認為在沒貶至152之前，日本當局應該還不會有任何干預動作。

今年迄今為止，日圓兌美元已貶值超過6%。由於投資人縮減了對於美國聯準會寬鬆周期的規模和步伐的預期，日圓持續承壓。

美元指數（DXY）周二在美國最新通膨數據公布後，由跌轉升，依彭博報價，觸及三個月高點104.963，收盤上漲0.76%至104.960，有望創下自2月2日以來的最大單日漲幅。

SLC管理公司董事總經理Dec Mullarkey說，周二的美國消費者物價指數，「傳達的關鍵訊息是，通膨雖放緩但不如預期」，「這樣的數據支持聯準會的立場，也就是，繼續等待通膨得到良好控制的更多保證」。

根據LSEG的利率機率應用程序，聯邦基金利率期貨周二消化的預期是3月不會降息，5月降息的可能性低於50%。該程式目前預計聯準會首次降息將在6月會議上進行，機率約為80%。

市場也反映了今年降息約三次的預期，現在與聯準會去年12月發布的利率預測點狀圖一致。Mullarkey認為，「這種一致性，應有助於降低今年晚些時候出現令人不快的意外或是波動飆升的風險」。

接下來的重要經濟數據是周四將公布的美國零售銷售報告。路透的一項調查顯示，經濟學家預計1月美國零售銷售下降0.1%，而去年12月是上升0.6%。

倫敦City Index和FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada在分析報告中寫道，最近美國零售銷售數據已經連續六個月優於預期，凸顯了美國消費市場韌性。如果美國零售銷售數據繼續展現經濟具有韌性，「預計美元將繼續走高」。