曾是暢銷車型1月卻僅賣出1輛…南韓不愛特斯拉了？彭博分析背後原因

特斯拉1月在南韓僅賣出一輛電動車，安全問題、價格因素、充電基礎設施欠缺等一系列不利因素，導致需求受挫。

彭博資訊報導，根據首爾研究機構Carisyou和韓國貿易部的數據，特斯拉上月在南韓僅售出一輛Model Y SUV，是2022年7月銷量為零以來的最差單月表現。不過Carisyou的數據顯示，南韓1月所有車廠的新電動車註冊量較12月驟減80%。

隨著利率上升以及通膨形勢促使消費者抑制支出，南韓的電動車市場陷入不景氣，對於電池起火的擔憂以及快速充電樁的缺乏，也導致需求受挫。而特斯拉1月銷量低迷也代表該品牌在當地的一個重大轉變；中國產Model Y去年曾榮登南韓暢銷車型之一。

全北汽車融合技術研究所研究所所長（JIAT）李恆九（音譯）表示，想嘗鮮的人基本上都已買了，一般大眾消費者的購買意願則不強。另外，特斯拉的受歡迎程度也受到中韓關係的影響，尤其近來有些人發現部分特斯拉是在中國生產，因此就不喜歡特斯拉，主要是擔心車輛的品質問題。

南韓電動車銷售也受到季節性需求的劇烈波動影響。李恆九另指出，許多民眾盡量不在1月買車，因為他們想等政府宣布補貼。

特斯拉南韓的發言人在回覆彭博的聲明中也說，消費者延後購買電動車，因為補貼政策還沒有確認。