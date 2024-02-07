晶片三雄示警需求有壓
三家晶片製造商同聲警告，2024年需求有壓，尤其是工業和無線技術領域，顯示半導體產業仍有一些挑戰待克服。
彭博資訊報導，車用晶片大廠英飛凌（Infineon）6日調降營收展望，因工業客戶的需求下滑。該公司在聲明中說，本季料將特別艱難，工業應用的功率元件和感應器晶片，銷售會「顯著下滑」。該公司在德國的股價盤中挫2.8%。
英飛凌執行長漢貝克說：「在消費者、通訊、運算、和物聯網（IoT）應用方面，我們不認為需求會在下半年前顯著復甦。」
意法半導體和德儀這些競爭對手的工業晶片業務也明顯趨緩，兩公司上月發布的財測都令人失望。
另外，諾迪克半導體如今預期，本季營收將介於7,000萬~8,000美元之間，低於預期；摩根士丹利分析師警告，將出現「長期」疲軟態勢。該公司在奧斯陸的股價一度大跌23%。
這家總部位於挪威的公司說：「藍牙客戶抱持審慎的態度，去年第4季（上季）也持續倚賴庫存。」諾迪克上季營收減少43%，至1.08億美元。
替半導體設備生產編碼器的雷尼紹也認為，該產業的需求將持續疲弱，但預估下半年將改善，激勵該公司股價在倫敦盤一度上漲15%。
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