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蘋果Vision Pro虛擬螢幕 搭英特爾版Mac解析度受限

中央社／ 台北6日電
蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro日前在美國上市，其中一大亮點是可以搭配Mac電腦使用虛擬螢幕，用來控制電腦。路透社 路透通訊社
蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro日前在美國上市，其中一大亮點是可以搭配Mac電腦使用虛擬螢幕，用來控制電腦。路透社 路透通訊社

蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro日前在美國上市，其中一大亮點是可以搭配Mac電腦使用虛擬螢幕，用來控制電腦。外媒發現，Vision Pro虛擬螢幕功能在搭配舊款內建英特爾晶片的Mac電腦使用時，螢幕解析度最高只有3K。

科技新聞網站9To5Mac報導，根據蘋果官方支援文件的說明，Vision Pro的虛擬螢幕功能雖然在內建蘋果自研晶片和英特爾晶片的Mac電腦上都可以運作，但效能表現並不相同。

報導指出，搭配蘋果晶片的Mac電腦時，Vision Pro虛擬螢幕解析度最高可達到4K；搭配英特爾晶片的舊款Mac時，虛擬螢幕解析度只有較低的3K。

報導也指出，如果要使用Vision Pro虛擬螢幕功能，搭配的Mac電腦必須採用macOS 14 Sonoma或更新的作業系統版本，且2台裝置必須登入相同Apple ID、開啟Wi-Fi和藍牙連線功能，才能穩定連接。

Vision Pro2日在美國率先開賣，定價3499美元（約新台幣11萬元），是蘋果自9年前推出Apple Watch智慧手錶後最重要的新品。

法新社報導，虛擬或擴增實境愛好者將這類技術視為繼智慧型手機之後的網路生活新篇章，對他們來說，全球最具代表性的設備製造商蘋果推出VisionPro，或許是一項里程碑。

Vision 網路 美國

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