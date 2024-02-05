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日本新手散戶不懂玩？這家銀行上周暴跌 周一購買量竟暴增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
青空銀行上周發布虧損財測後，市值蒸發了三分之一，但周一（5日）散戶購買量又突然暴增。 網路照片
青空銀行上周發布虧損財測後，市值蒸發了三分之一，但周一（5日）散戶購買量又突然暴增。 網路照片

日本青空銀行（Aozora Bank）上周因預期今年度將虧損而股價暴跌，但這檔個股的需求量5日卻暴增，而且主要都是來自特定的一小群投資人。分析師表示，這些使用日本個人儲蓄帳戶（NISA）的買家之所以會購入這檔股票，或許是因為他們並未注意到該銀行的預期虧損和取消配息。

彭博資訊報導，SBI證券投資情報部長鈴木英之表示：「使用NISA的投資人有很多都是新手，他們或許是對高股息殖利率的股票事先設定了自動下單，但因沒注意到新聞，才發生了非意圖性的購買。」

據SBI公布的每周NISA購買量，青空銀行股票的需求量已暴升到第二名，這檔股票前一周並未擠入前十名。鈴木表示，這份數據是一整周的數據，訂單也有可能來自財報公布前。

青空銀行5日盤中一度漲逾8%，收盤漲幅收斂至將近5%。該銀行1日發布今年度將虧損的財測，市值短短兩天就蒸發了三分之一，虧損主因是對美國商用不動產放款大幅增列了準備金。社長谷川啓在1日記者會上，向透過NISA取得該公司股票的散戶致歉，未能發放預期金額的股息。

投資人 日本

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