沙國入「金磚」 還在考慮

雖未透露是哪些國家，但金磚國家（BRICS）去年輪值主席國南非日前指稱，又有卅四國提交加入意向書，且去年受邀入會的沙烏地阿拉伯和阿根廷等六國，除了阿根廷，均已確認加入。但路透引述利雅德官方消息人士報導，沙方其實尚未回覆該入會邀請，還在考慮。

金磚國家主張，納入更多成員有助「修正過時的世界秩序」。巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非等金磚五國去年八月宣布邀沙、阿、衣索比亞、伊朗、埃及與阿拉伯聯合大公國入會，這六國的成員資格預定今年元旦生效。

儘管波斯灣合作理事會（GCC）成員阿聯表示已加入金磚，但去年十二月就任的阿根廷總統米雷伊同月致函婉拒邀請。極右派的米雷伊曾直言，阿根廷的地緣政治立場是和美國與以色列結盟，而非共產國家。

南非外交部長潘道爾一月卅一日說，阿根廷新政府已來信放棄前朝所提的加入金磚申請，但其餘五國皆確認會加入。然而，不僅前述消息人士澄清，沙烏地阿拉伯經濟部長也提到，利雅德還在研議。當前美中俄地緣政治緊張升高，利雅德正衡量自身選項。

金磚國家自認是「全球南方」開發中國家對代表已開發國家的七大工業國集團（G7）解答。繼二○一一年南非加盟後，中國是金磚再擴大的一個關鍵推手。中國國家主席習近平，和從俄國到中東的全球重要夥伴培養更密切關係，並鞏固北京掌控的國際組織。金磚擴張也有助莫斯科，畢竟俄國前年侵烏後就面臨西方國家的經濟及外交排擠。