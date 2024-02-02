聯準會鴿中帶鷹 3月降息落空

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天決議維持利率不變，並刪除決策聲明中的緊縮傾向措辭，暗示政策轉向，但強調近期還不打算降息，主席鮑爾更直言他認為三月降息可能性不高，這並非Ｆｅｄ考慮今年放鬆貨幣政策時的「基本情況」，立場轉向「鴿中帶鷹」，暗示即將降息，但也想「擊沉」市場的三月降息預期。

鮑爾的談話導致美國股市創下今年來最大跌幅，道瓊指數下跌三一七點，收在三萬八一五○點；標普五百指數跌七十九點、跌幅百分之一點六，收四八四五點；跌幅最重的是科技股為主的那斯達克綜合指數，大跌三四五點、跌幅百分之二點二三，收在一萬五一六四點。

聯準會貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）官員於美東時間一月卅一日一致決議，維持聯邦資金利率區間於百分之五點二五至百分之五點五不變，大幅調整決策聲明措辭，「委員會研判，達成就業與通膨目標的風險正邁向更佳的平衡態勢」，並且刪除升息傾向的用語，但也暗示不急於降息，表示「在對通膨率持續邁向百分之二更有信心之前，不宜降低目標區間」。

近月通膨下降，市場押注Ｆｅｄ可能在三月開始降息。但鮑爾表示，Ｆｅｄ仍需要「更強的信心」，才能認定通膨「持續」下降。他說，「照今天的會議，我可以告訴諸位，我認為我們不太可能在三月會議時就能達到此種信心水位」。

鮑爾在盛讚經濟表現良好之餘，也堅持聯準會仍需要更多證據證明通膨將持續下降。他說，經濟展望仍「不確定」，且「不篤定」通膨將會降到百分之二目標，「如果適當，我們準備維持目前的利率目標區間更久」。此外，決策官員在這次會議已開始討論如何停止目前的縮表措施，計畫在三月「深入」討論縮表問題。

經濟學家指出，Ｆｅｄ決策聲明與鮑爾的發言都比去年十二月更偏鷹派，反映政策立場正從緊縮，轉為「鴿中帶鷹」的中立，不會過快偏鴿，市場大失所望，有「恐慌指數」之稱的ＶＩＸ指數一度飆升至五十，歐亞股市一日盤中也表現低迷。

Evercore ISI機構首席經濟學者古哈表示，「鮑爾已說得非常清楚，除非勞動市場出現令人震驚的裂隙，否則三月將不會降息。經濟與勞動市場強勁，讓聯準會能放心地確定通膨將適度地下降」。