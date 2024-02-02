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愛迪達展望 引發市場憂慮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）1月31日意外提前公布去年財報，儘管財報數字不差，今年的全年展望卻激起市場對北美這塊關鍵市場需求趨緩的憂慮，股價當日收盤挫跌2%，在美國掛牌的ADR更重挫9%，1日繼續走低。

根據未稽核的初步數據，愛迪達去年整體營收下滑5%至214億歐元（231億美元），高於市場預期，以常態匯率計算的營收則是零成長，但仍略優於公司先前預估的下滑低個位數百分比。去年10月終結和Ye打造「Yeezy」品牌的合作關係，對營收造成5億歐元的拖累。

愛迪達預期今年以常態匯率計算的銷售預估將成長中間個位數百分比，約符合分析師預期，但營業利益將約為5億歐元，比華爾街預期低了將近60%。

愛迪達的展望也衝擊其他零售業者股價，Lululemon股價31日收盤重挫5.7%，Under Armour跌3.7%，Nike也跌2.5%。此前，Puma上周公布的初估財報令人失望，Nike去年12月也警告世界各地的消費者行為轉趨審慎，不利營收成長。

Wedbush分析師尼克奇指出，大型運動用品品牌似乎顯然持續遭遇逆風，Under Armour等業者的風險可能較高。

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