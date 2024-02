蘋果Vision Pro開賣倒數 紐約旗艦店改裝迎賓

蘋果公司首款空間運算設備Apple Vision Pro將於2日在美國開賣,外媒發現,位於紐約第5大道的蘋果零售旗艦店已開始大幅改裝,正面玻璃窗前有類似Vision Pro形狀的製作物正在施工中。

國外科技網站9To5Mac拍下數張紐約第5大道蘋果零售店的照片,顯示蘋果正加緊腳步為Vision Pro開賣做準備。店面一半空間都被施工牆遮擋,牆上寫著標語:「做好準備。美好事物在店裡。2月2日來看看。(Get ready. Great things are in store. Have a look on2.2.)」

報導指出,2月2日起顧客除了能夠在店內購買Vision Pro之外,蘋果也提供每次25分鐘的展示體驗,採取先到場先體驗的方式,讓顧客了解如何使用Vision Pro、有哪些內容和App。

Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中,換算每隻眼睛分配像素多達4K。獨特雙晶片設計包含M2晶片,並透過全新R1晶片處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料,以確保使用者眼前的即時內容毫無延遲,可透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制,將數位內容無縫融入實體世界。

按照儲存容量,Vision Pro分為3種價格,入門款256GB容量售價3499美元(約新台幣10.9萬元),512GB售價3699美元,最大容量1TB售價3899美元,還要另外加上鏡片費用。

天風國際證券分析師郭明錤表示,Vision Pro於1月19日開放預購後銷售一空,首週末賣出約16萬至18萬台,今年出貨量達到50萬台應該不難,但預購銷售一空後,需求卻快速下滑,後續仍須密切觀察其他市場需求與應用更新,以判斷需求變化。