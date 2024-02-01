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鮑爾放鷹！說3月「不太可能」降息 道瓊大跌317點、那指重挫逾2.2%

Fed利率決策／鮑爾稱3月不太可能降息 五大重點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾擺明不急於降息，讓不少投資人感到失落。路透
鮑爾擺明不急於降息，讓不少投資人感到失落。路透

以下是來自聯邦公開市場委員會（FOMC）決策和聯準會（Fed）主席鮑爾周三記者會的五大重點：

1. Fed聲明強調不貿然降息

Fed一如預期連續四次開會將利率維持在5.25%至5.5%之間。聲明中刪除了「額外的政策緊縮」的字眼，但新增一句話，表示委員會「在對通膨率持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間」。

2. 鮑爾稱3月降息可能性不大

聲明抑制對3月降息的期望。鮑爾在記者會進一步解釋，他認為下次會議降息的可能性不大，因為Fed由衷希望看到最近我們近來所見的通膨數據能夠延續。但他也表示，這次面的好消息可能會加快時程，略為敞開3月降息之門。

3. 鮑爾審慎看待啟動降息時機

鮑爾發出審慎的口徑 。他指出，開始降息的決定，影響重大，並指出過去曾有經濟數據意外轉向的情況。

4. 鮑爾稱3月深入討論縮表

鮑爾表示，決策官員在這次會議上開始討論要何時開始放緩縮減資產負債表，計劃在3月更深入討論。

5. 3月降息幻滅，市場很失落

鮑爾擺明不急於降息，讓不少投資人感到失落。美國股市出現去年3月以來Fed決策日當天最重頹勢。

標普500指數收盤下跌1.6%，道瓊工業指數大跌317點，那斯達克綜合指數重挫2.2%；美國10年期公債殖利率下跌9個基點至 3.94%，美元指數上漲0.2%，黃金小跌0.1%。

鮑爾 Fed 指數

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