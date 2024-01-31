郭明錤預測iPhone今年出貨銳減 蘋果市值摔到2.9兆美元

蘋果在本周四盤後公布財報前夕股價不佳，分析師郭明錤預測今年iPhone出貨量銳減，更是雪上加霜，連跌五日下來，市值已降至2.9兆美元，遠遠落後微軟的3兆美元。

郭明錤最新的供應鏈調查指出，蘋果已將上游關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估下調至約2億支，較去年減少15%。

郭明錤指出，「最近幾周蘋果在中國每周出貨量下降30-40%，這種下降趨勢預料會持續下去」。

郭明錤也認為，今年秋季推出的iPhone16設計不太可能有重大變動。他認為，蘋果可能要等到2025年或以後，才會出現以人工智慧為中心的設計。他還說，IPhone更新不足「可能會損害蘋果iPhone的出貨走勢和生態系的成長」。

蘋果周二股價下跌1.9%，已連續五日下跌，市值降至2.9兆美元一線。