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Fed傳聲筒剖析決策思維 小幅寬鬆好過被迫轉彎

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
投資人等待的資金潮，將源自於美國降息，或是美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後談話，市場絕大多數看法認為利率將維持現況。路透
投資人等待的資金潮，將源自於美國降息，或是美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後談話，市場絕大多數看法認為利率將維持現況。路透

聯準會（Fed）30日起召開利率決策會議，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）剖析，Fed考慮降息、並放慢縮減資產負債表步伐的背後思維，是「雙重小幅寬鬆」，總好過日後被迫大舉寬鬆。                    

Fed本周會議預料將維持聯邦資金利率區間於5.25%~5.5%不變，並且保持每月縮表約800億美元的步調，但決策聲明與主席鮑爾所釋出的訊息，很可能暗示貨幣政策即將發生改變。

Fed去年12月會議紀錄暗示，決策官員已開始擔心目前過度緊縮，可能拖累經濟陷入不必要的衰退風險，若能未來幾個月內小幅下調利率，就能減低風險。同時，Fed決策官員最近暗示，正在考慮縮減每月縮表規模。

蒂米羅斯與另一名WSJ專欄作家蘭哈特（Justin Lahart）指出，降息與縮表是相互獨立的政策，Fed官員會同時考慮兩者，只是偶然，但背後思維可能相同：早點略為寬鬆貨幣政策，會比日後被迫大幅寬鬆政策更好。

投資人預估，Fed 3月降息1碼機率為46.7%，但許多經濟學家認為還會更晚一些，例如彭博資訊在以AI模型演算Fed新聞與官員談話後推估，Fed會在5月降息，彭博經濟學家也預估Fed將在3月宣布更詳細的縮表規劃內容，5月開始減緩縮表。

Fed 降息 彭博

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