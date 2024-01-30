美元兌歐元走強 Fed決策前 美經濟形勢強過歐洲

美元兌歐元周一上漲，投資人為聯準會（Fed）本周開會可能反駁即將降息的預期心理做準備。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一漲0.2%至 103.609。歐元貶值0.2%，至1.08290美元，稍早觸及1.07955美元，是12月13日以來最低。

據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場已將Fed 3月降息的押注從一個月前的89%降至48%。

這與歐洲國家經濟前景疲軟形成鮮明對比，使得歐元的吸引力相對下降。

Monex USA外匯交易員Helen Given說：「美國的總經形勢比歐盟國家和歐元區要好得多。」

Fed預料將在周三維持利率不變，投資人將焦點放在Fed主席鮑爾的發言，他曾在12月暗示Fed正轉向降息周期。

歐洲央行上周四將利率維持在4%不變，並重申其對抗通膨的承諾，即使開始放鬆政策的時機已經臨近。

目前，交易者已完全消化歐洲央行將於4月降息的預期，全年降息幅度料接近150個基點。

美元指數午後交易中一度和美國公債殖利率同步下跌，美國財政部較早時表示，預計將在第1季舉債7,600億美元，比10月公布的預期少550億美元。

英鎊變化不大，報1.27050美元，英國央行將在周四宣布政策。美元兌日圓跌0.5%至147.45日圓。隨著交易員推後對日本央行何時退出超寬鬆政策的預期，日圓1月勢將下跌4.5%。