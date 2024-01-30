快訊

未來一周溫暖如春 吳德榮：周五東北風北台微降溫

我首部自製量子電腦問世 成為少數可自主研發國家

中央大學攜手日企 台灣自製探測儀 拚年底升空登月

標普500突破4,900大關 重磅消息公布前和道指再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed發布決策前，美股再創歷史新高。路透
Fed發布決策前，美股再創歷史新高。路透

美國股市三大指數周一全面上漲，臨本周重量級財報出爐、經濟數據和聯準會（Fed）決策前，標普500指數和道瓊工業指數再創新高。

道瓊工業指數上漲224.02點，漲幅0.6%，收在38,333.45點。標普500指數上漲36.96點，漲幅0.8%，收在4,927.93點；那斯達克綜合指數漲172.68點，漲幅1.12%，收在15,628.05點。

美國10年期公債殖利率從上周五的4.159%小幅下降至4.089%。

今年以來，標普500指數上漲3.3%，貝萊德將美股整體評級從「中性」上調至「增持」。

Carson Group駐奧馬哈的首席市場策略師Ryan Detrick說：「今天是暴風雨前的平靜，這是真正由重大新聞左右的一周，有公司財報、有Fed、有就業報告和持續的地緣政治不確定性。」

Detrick認為，「在股市處於歷史高位的情況下，如果出現任何令人失望的情況，可能會打亂現有的秩序，引發一些理所當然的波動」。

E*Trade的Chris Larkin說：「本周可能是關鍵，如果市場要維持最近的突破，本周大型科技股的業績就不能令人失望，Fed在利率上得有令人鼓舞的消息，而且就業數據要穩健但不過熱。」

標普500指數11大類股中有10個上漲，其中非必需消費品類股領漲，漲幅1.4%，資訊科技緊隨其後，上漲近1%。能源股是唯一下跌的類股。

非必需消費品類股中，郵輪公司嘉年華(Carnival)、達美樂披薩(Domino's Pizza)和電動車製造商特斯拉(Tesla)都上漲超過3%。特斯拉急漲4.2%，該公司披露了資本支出計畫。

掃地機器人製造商iRobotI急挫8.8%，該公司和亞馬遜在歐盟反壟斷監管機構的反對下取消了合併計畫。

Meta Platforms上漲1.7%，券商富瑞金融集團(Jefferies)將該股目標價從425美元上調至455美元。

Warner Bros Discovery下跌1.2%，富國銀行將線上影視平台從「增持」下調至「觀望」。

大約100家標普500指數成分公司將在本周發布財報，包括推動市場走高的科技「七雄」中的五家。到本周結束，標普500指數將有近半成分公司發布財報。Alphabet和微軟(Microsoft)將於周二發布財報，Meta Platforms、亞馬遜公司(Amazon.com)和蘋果公司(Apple)則將於周四發布。

Fed將於周二和周三開會。市場預期該央行將保持利率不變，但可能不再發出更有可能升息而非降息的訊息。

本周的壓軸將是周五公布的就業報告。投資人關注1月的就業情況，以評估經濟和通膨前景。

指數 標普 Fed

延伸閱讀

多起特斯拉 Model S、X後下控制臂斷裂？挪威：沒有構成召回理由！

為何日本人不買特斯拉？馬斯克嗆這句…市值一夜蒸發2.5兆 她「這價位」下車被讚先知

1/29【早晨財經速解讀】美超級財報週來臨 特斯拉跌落神壇？

特斯拉2024：技術創新與市場挑戰的展望

相關新聞

科技股財報當前 美股史指與道指第6次創收盤新高

華爾街關注幾家大型科技公司的財報和聯準會的利率政策決定，史坦普500指數上漲並收在歷史新高。

調查：2023年全球半導體營收下滑8.8% 這一家逆勢暴衝

根據研調機構Counterpoint Research的最新報告，受累於企業和消費者的支出減少，2023年全球半導體產業...

全球飛機短缺 將推升票價

阿拉斯加航空1月稍早發生機艙門掉落意外，提高飛機製造的監管風險。受此影響，業界分析師認為，生產落後將使得全球飛機持續短缺...

看好成長潛力 SONY押注非洲遊戲業

全球遊戲銷售在新冠疫情後普遍放緩，在此之際，SONY集團看好近年來快速成長的非洲遊戲業，大膽押注在當地的新創公司，為旗下...

豐田出包 十款車暫停出貨

豐田汽車29日表示，該公司委由豐田自動織機（TICO）開發的三款柴油引擎，在認證測試中有不合規定的行為，因此將暫停出貨包含...

本月來大砍2.5萬人 美科技業爆「抄襲式裁員」

全球科技業繼去年裁員逾26萬人後，今年才過了四周，包括Meta、亞馬遜、微軟、Google、TikTok和Salesfo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。