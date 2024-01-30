標普500突破4,900大關 重磅消息公布前和道指再創新高

美國股市三大指數周一全面上漲，臨本周重量級財報出爐、經濟數據和聯準會（Fed）決策前，標普500指數和道瓊工業指數再創新高。

道瓊工業指數上漲224.02點，漲幅0.6%，收在38,333.45點。標普500指數上漲36.96點，漲幅0.8%，收在4,927.93點；那斯達克綜合指數漲172.68點，漲幅1.12%，收在15,628.05點。

美國10年期公債殖利率從上周五的4.159%小幅下降至4.089%。

今年以來，標普500指數上漲3.3%，貝萊德將美股整體評級從「中性」上調至「增持」。

Carson Group駐奧馬哈的首席市場策略師Ryan Detrick說：「今天是暴風雨前的平靜，這是真正由重大新聞左右的一周，有公司財報、有Fed、有就業報告和持續的地緣政治不確定性。」

Detrick認為，「在股市處於歷史高位的情況下，如果出現任何令人失望的情況，可能會打亂現有的秩序，引發一些理所當然的波動」。

E*Trade的Chris Larkin說：「本周可能是關鍵，如果市場要維持最近的突破，本周大型科技股的業績就不能令人失望，Fed在利率上得有令人鼓舞的消息，而且就業數據要穩健但不過熱。」

標普500指數11大類股中有10個上漲，其中非必需消費品類股領漲，漲幅1.4%，資訊科技緊隨其後，上漲近1%。能源股是唯一下跌的類股。

非必需消費品類股中，郵輪公司嘉年華(Carnival)、達美樂披薩(Domino's Pizza)和電動車製造商特斯拉(Tesla)都上漲超過3%。特斯拉急漲4.2%，該公司披露了資本支出計畫。

掃地機器人製造商iRobotI急挫8.8%，該公司和亞馬遜在歐盟反壟斷監管機構的反對下取消了合併計畫。

Meta Platforms上漲1.7%，券商富瑞金融集團(Jefferies)將該股目標價從425美元上調至455美元。

Warner Bros Discovery下跌1.2%，富國銀行將線上影視平台從「增持」下調至「觀望」。

大約100家標普500指數成分公司將在本周發布財報，包括推動市場走高的科技「七雄」中的五家。到本周結束，標普500指數將有近半成分公司發布財報。Alphabet和微軟(Microsoft)將於周二發布財報，Meta Platforms、亞馬遜公司(Amazon.com)和蘋果公司(Apple)則將於周四發布。

Fed將於周二和周三開會。市場預期該央行將保持利率不變，但可能不再發出更有可能升息而非降息的訊息。

本周的壓軸將是周五公布的就業報告。投資人關注1月的就業情況，以評估經濟和通膨前景。