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豐田出包 十款車暫停出貨

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
豐田汽車29日表示，該公司委由豐田自動織機（TICO）開發的三款柴油引擎，在認證測試中有不合規定的行為，因此將暫停部分車型出貨。路透
豐田汽車29日表示，該公司委由豐田自動織機（TICO）開發的三款柴油引擎，在認證測試中有不合規定的行為，因此將暫停部分車型出貨。路透

豐田汽車29日表示，該公司委由豐田自動織機（TICO）開發的三款柴油引擎，在認證測試中有不合規定的行為，因此將暫停出貨包含Hiace廂型車和Land Cruiser運動休旅車在內的部分車型，成為繼子公司大發汽車撞擊測試造假事件之後，豐田面臨的最新問題。

豐田在聲明中說，特別調查委員會發現，TICO這三款引擎在馬力輸出表現測試中，使用的引擎控制單元（ECU）以及軟體，不同於量產的版本，因此測量結果看起來數值更平滑、變化較小。全球有十款車型採用受影響的引擎，其中日本有六款。

就在一個月前，豐田子公司大發才因撞擊測試造假，遭日本國土交通部搜索。大發因而停止出貨，並暫停營運。

彭博行業研究分析師認為，這些不當行為事件「可能會損害TICO，進而影響整個豐田集團」。

豐田 日本

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