亞洲高階銀行家 薪酸
知情人士透露，隨著中國大陸和香港交易減少，打擊投銀業務，華爾街大銀行在亞洲高級投資銀行家，多數人去年的薪酬降至近20年最少，摩根士丹利（大摩）和瑞銀等銀行至少20%的董事總經理去年獎金掛零。
彭博資訊報導，日本以外亞洲的許多高階銀行家，2023年總薪酬降至70萬~80萬美元，遠低於2000年來常見的百萬美元以上。
知情人士說，大摩和瑞銀等頂級銀行至少有20%的董事總經理去年「零獎金」。
各大銀行的亞洲業務，只有少數表現最好的員工，去年薪酬多達150萬美元。但知情人士說，這比明星銀行家2022年收入少了大約20%，更比2021年腰斬。知情人士表示，總體而言，亞洲地區董事總經理總薪酬減少20%~25%，獎金減幅又甚於底薪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言