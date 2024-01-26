亞洲高階銀行家 薪酸

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

知情人士透露，隨著中國大陸和香港交易減少，打擊投銀業務，華爾街大銀行在亞洲高級投資銀行家，多數人去年的薪酬降至近20年最少，摩根士丹利（大摩）和瑞銀等銀行至少20%的董事總經理去年獎金掛零。

彭博資訊報導，日本以外亞洲的許多高階銀行家，2023年總薪酬降至70萬~80萬美元，遠低於2000年來常見的百萬美元以上。

知情人士說，大摩和瑞銀等頂級銀行至少有20%的董事總經理去年「零獎金」。

各大銀行的亞洲業務，只有少數表現最好的員工，去年薪酬多達150萬美元。但知情人士說，這比明星銀行家2022年收入少了大約20%，更比2021年腰斬。知情人士表示，總體而言，亞洲地區董事總經理總薪酬減少20%~25%，獎金減幅又甚於底薪。

大銀行 日本

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