AI點火 微軟市值觸碰3兆美元

微軟市值24日一度站上歷史性的3兆美元，成為人工智慧（AI）熱潮助攻股價上漲的最新例證。IBM和科林研發的執行長也在同日不約而同提及AI的潛力。

微軟股價24日盤中一度上漲1.7%觸及405.63美元，帶動市值剛好跨過3兆美元關卡，並短暫超車蘋果。不過收盤時微軟的漲幅收斂至0.9%，報402.56美元，雖仍創下新高，但市值未能守住3兆美元，來到2.99兆美元。兩家公司25日股價早盤小幅走高。

Baird科技行業策略師莫頓森說：「生成式AI正大行其道，微軟的產品占了極大的優勢。看到一家如此規模的公司取得這樣的成長，相當震撼，而且我認為只要繼續看到這種成長，這檔股票就會持續上漲。」

微軟是推動美股2023年行情「七巨頭」的一員。去年股價已飆升57%，今年又上漲了7.1%，贏過那斯達克100指數的4%漲幅。

微軟大部分漲幅反映了投資人對AI的熱情及其有助加速獲利和營收成長的潛力。透過與OpenAI的合作，微軟被視為AI最大受益者之一。彭博行業研究數據顯示，對AI服務及其背後雲端運算的需求，預期將支持微軟的長期成長。微軟2024年度營收預計成長15%，超過整體科技業。

同日盤後，IBM公布財報，今年的自由現金流估計將達到120億美元左右，高於分析師平均預估的109億美元；營收成長率可在個位數中段，也高於分析師預估的3%。

IBM執行長克里希納在財報會議上說：「客戶對AI的需求正在加速，我們的watsonx（IBM的AI平台）和生成式AI的企業用戶訂單，由第3季到第4季大約增加一倍」。他強調，「幾乎每位跟我講話的客戶，都在詢問如何利用AI增加生產力，進行技術管理」。

同日也發布財報的美國晶片設備製造商科林研發（Lam Research），本季獲利預估優於市場預期。該公司執行長艾傑爾在聲明也提到對AI的信心，表示AI創新將帶動半導體產業的多年成長，使該公司處強勢地位。