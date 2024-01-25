馬斯克點名日本特斯拉賣太差 預告2025下半量產新款車

電動車品牌特斯拉（Tesla）在日本的市占率不大，而馬斯克對於特斯拉在日本這個全球第三大車市的低銷量感到惱火。另外，馬斯克透露，預期將在2025年下半年開始量產新款電動車。

馬斯克周三（24日）在財報會議中表示：「在某些地區，我們的市占率出奇得低，例如日本。」「我們至少應該擁有和其他非日本汽車廠商同樣的市占率，例如賓士或BMW等，而我們目前沒有。」

馬斯克把這歸咎於「欠缺認識」，他這是他從日本朋友那裡聽到的。馬斯克先前曾預測，日本將成為特斯拉在美國以外的最大市場。

此外，馬斯克說，明年下半年將開始量產新的電動車款，而且特斯拉在新型低成本汽車方面「已經取得了很大進展」。馬斯克沒有對該車款提供太多細節或相關時程，表示該公司不會在財報會議上宣布產品。

不過他提到，特斯拉對於該款車和其「革命性的製造系統」感到振奮，會比其他這類系統更為先進。

路透在24日稍早報導，特斯拉告知供應商，將開始在2025年中展開新車的量產。

馬斯克在財報會議後向分析師表示：「我們目前預期會在明年下半年開始生產」，他說，該車款在開發上已經有十足進展。馬斯克表示，新車款將首先在德州廠製造，接著在墨西哥，但要提高產量將面臨挑戰。