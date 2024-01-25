快訊

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

LINE免費貼圖11款來了！新年吉祥話「龍來運轉」爽用半年 這款還能永久使用

骨折不能吃香蕉、鴨肉？喝大骨湯補骨有用嗎？醫師告訴你「骨折吃什麼」助骨骼修復

馬斯克點名日本特斯拉賣太差 預告2025下半量產新款車

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。圖為資料照片。路透
特斯拉執行長馬斯克。圖為資料照片。路透

電動車品牌特斯拉（Tesla）在日本的市占率不大，而馬斯克對於特斯拉在日本這個全球第三大車市的低銷量感到惱火。另外，馬斯克透露，預期將在2025年下半年開始量產新款電動車。

馬斯克周三（24日）在財報會議中表示：「在某些地區，我們的市占率出奇得低，例如日本。」「我們至少應該擁有和其他非日本汽車廠商同樣的市占率，例如賓士或BMW等，而我們目前沒有。」

馬斯克把這歸咎於「欠缺認識」，他這是他從日本朋友那裡聽到的。馬斯克先前曾預測，日本將成為特斯拉在美國以外的最大市場。

此外，馬斯克說，明年下半年將開始量產新的電動車款，而且特斯拉在新型低成本汽車方面「已經取得了很大進展」。馬斯克沒有對該車款提供太多細節或相關時程，表示該公司不會在財報會議上宣布產品。

不過他提到，特斯拉對於該款車和其「革命性的製造系統」感到振奮，會比其他這類系統更為先進。

路透在24日稍早報導，特斯拉告知供應商，將開始在2025年中展開新車的量產。

馬斯克在財報會議後向分析師表示：「我們目前預期會在明年下半年開始生產」，他說，該車款在開發上已經有十足進展。馬斯克表示，新車款將首先在德州廠製造，接著在墨西哥，但要提高產量將面臨挑戰。

馬斯克 日本 特斯拉

延伸閱讀

日經：Tesla汽車在陸不得入內之地愈來愈多 因資安顧慮

特斯拉Cybertruck遙不可及？這輛油改電Toyota Tacoma或許是你的菜！

獨／高雄特斯拉違規併排臨停 擦撞女騎士摔車害死3歲兒

「MBTI測驗」比爾蓋茲、馬斯克都測過！來測試看看你是16型人格中的哪種人格特質

相關新聞

科林研發上季營收與獲利年減約三成 看好AI前景

受半導體製造設備支出下滑拖累，美國晶片設備製造商科林研發（Lam Research）上季獲利與營收均銳減，但本季獲利預估...

IBM受惠AI應用 全年財測優於預期 股價盤後噴漲8%

IBM周三（24日）公布有利的全年營收與現金流預測，顯示出企業科技支出步調樂觀的跡象，激勵IBM股價在周三盤後大漲超過8...

馬斯克點名日本特斯拉賣太差 預告2025下半量產新款車

電動車品牌特斯拉（Tesla）在日本的市占率不大，而馬斯克對於特斯拉在日本這個全球第三大車市的低銷量感到惱火。另外，馬斯...

微軟市值一度衝破3兆美元 靠AI題材比拚蘋果

微軟（Microsoft）市值周三一度站上歷史性的3兆美元，成為人工智慧（AI）熱潮助攻股價上漲的最新例證，AI點燃了這...

特斯拉示警今年銷量成長大降 上季財報不如預期 盤後崩跌6%

電動車大廠特斯拉（Tesla）周三公布的上季財報不如市場預期，並且示警，在公司打造下一代汽車之時，2024年的銷售成長速...

美元回貶 在近期漲多後稍歇 市場聚焦今明兩大數據

美元周三（24日）走貶，近期的漲勢稍作歇息，投資人整理部位，並期待本周的經濟數據和下周的美國聯準會決策會議提供更多有關放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。