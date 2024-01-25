Netflix訂戶大增 營收上衝

串流影音平台Netflix發布財報，上季共新增1,310萬名訂戶，創下新冠疫情初期居家防疫以來最大增數，也是史上訂戶增加最多的第4季，遠超市場預期的891萬人，帶動Netflix股價24日早盤跳漲11%。

Netflix在美股23日盤後表示，上季全球各地區新增用戶都超過了預期，光是在歐洲、中東和非洲地區，Netflix就增加逾500萬用戶；全球總訂戶則超過2.6億人。上季營收增至88.3億美元，超出預期；每股盈餘成長至2.11美元，不如預期。

財報公布前，Netflix宣布敲定價值超過50億美元的十年協議，成為熱門摔角節目「WWE Raw」新的獨家播放平台，這是Netflix迄今規模最大的體育娛樂直播版權交易，曾經只在有線和無線電視獨家播出的體育賽事，如今也前進線上串流平台。

靠打擊密碼共享，並推出附廣告但更便宜的方案，加上引進一系列強大的節目，Netflix自2022年時好時壞的表現中反彈。截至23日收盤，Netflix股價過去一年上漲了38%。

Netflix的強勁表現，與好萊塢對手形成強烈對比。這些業者經營用戶萎縮的有線電視網路、和不賺錢的串流服務，為了趕上Netflix，正進行合併與裁員。

不過，用戶強勁成長之勢可能不會持續到2024年。Netflix表示，本季新增用戶將不及上季，但會超過去年同期的175萬。華爾街預計，Netflix本季將增加431萬用戶。

幾年前，Netflix的成長似乎碰上撞牆期，然而後來推動的舉措已收到成效。該公司在致股東信函中說：「我們認為，我們已成功解決帳號共享，確保人們在享受Netflix服務時有付錢。」

Netflix同時也宣布，將在部分市場取消無廣告的基本方案，今年第2季先從加拿大和英國開始實施。規劃中的最新措施代表，部分市場基本方案將全面取消，無論新舊用戶都無法選擇。

Netflix在致股東信件中表示，去年第4季訂閱廣告方案的會員數季增近70%，原因之一是在提供廣告方案的市場，不再接受新會員或重新加入的會員訂閱無廣告基本方案。

Netflix去年先在加拿大推出穿插廣告的低價方案，取代原本無廣告干擾的基本方案，隨後擴展到美國及英國等市場；新訂戶沒有基本方案可選擇，已訂閱基本方案的用戶則不受影響。