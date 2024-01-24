日本出口強勁回升 對大陸出口13個月來首見成長
日本上月出口成長9.8%，創下一年來最大增幅且優於預期，扭轉前一個月衰減0.2%的局面。其中對美出口有兩位數成長，對大陸外銷出現13個月來首見成長。
12月進口衰減6.8%，比經濟學家原估下降5.4%更差。12月貿易順差為621億日圓（4.19億美元），而11月經修正後為貿易逆差7,804億日圓。
如此數據指明，海外需求有助於日本經濟在去年第4季反彈，日本第3季GDP出現了疫情高峰以來最嚴重萎縮。
若經濟恢復成長，將為日本央行結束負利率政策創造更有利的環境。接受彭博調查的三分之二經濟學家預料日銀4月將告別負利率。
出口數據充分展現美國需求相對強勁，在汽車出口帶動下，12月對美外銷成長20.4%。對歐洲出口成長10.3%，對中國出口也成長9.6%，晶片製造設備出口是推動主力。
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