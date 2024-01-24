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台積電ADR漲近1% 較台北交易溢價13.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲近1%，收在114.13美元，較台北交易溢價13.9%。費城半導體指數收漲0.7%，再創歷史新高。

在多家企業財報的鼓舞下，標普500指數周二連續三個交易日刷新收盤新高。投資人對特斯拉在內多家企業隨後在本周公布的財報也滿懷期待。

標普500指數上漲0.29%，收在4,864.59點。那斯達克綜合指數上漲0.4%，收在15,425.94點；道瓊工業指數跌96.36點，跌幅0.3%，收在37,905.45點。

台灣加權股價指數周二上漲59.49點，收在17,874.59點，台積電漲0.3%收在628.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 148.41 +0.85 134.50 10.34

中華電 CHT 119.61 +0.93 119.50 0.09

台積電 TSM 715.46 +0.97 628.00 13.93

聯電 UMC 50.90 +0.25 50.20 1.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 標普

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