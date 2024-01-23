豐田：電動車全球市占率未來最高僅三成

豐田汽車（Toyota）董事長豐田章男（Akio Toyoda）對外宣稱，電動車未來的全球市占率，最高僅能達到三成，其餘將由油電車、氫燃料電池車和燃油車組成。

豐田章男23日表示，全球有十億人口無電可用，不該為了製造昂貴的電動車而限制人們移動的方式和能力，「做決定的應該是消費者，不是法規或政治」。

彭博新能源財經（BNEF）預測，2040年前油電車將達全球新車銷售的75%，並占使用中車輛的44%。豐田社長佐藤恒治（Koji Sato）也在去年承諾，2026年前每年將出售150萬輛電動車，並在2030年前達到每年350萬的銷量。

然而，身為全球最大車廠，豐田反駁外界對其朝電動車轉型的步調落後同業的批評，稱其開創性的油電混和動力車、氫燃料科技和全面性的經營模式，是能同時顧全企業、消費者和環境的最佳策略。

豐田董事長多年來引以為傲的「多方發展」（multi-pathway）策略，堅持消費者應有選擇符合自身需求的車種的權利，且朝電動車轉型的過程也不會如許多人想像得如此快速。