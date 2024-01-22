油輪轉彎航向亞洲 運費暴漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

國際油市正準備因應為紅海航運可能受擾好幾周做準備，愈來愈多業者正在承租油輪，以繞道避開這個危險地區。

彭博資訊報導，美英聯軍12日在葉門發動空襲後，已使紅海情勢更加混亂，由於葉門叛軍青年運動組織（又譯胡塞）揚言會對這兩國的商船發動反擊，西方國家也陸續警告船隻遠離此處，許多船東已選擇遠離這條通常掌握全球約12%海上貿易的水道。

Euronav執行長薩維瑞斯表示：「愈來愈多船東正在避開這個地區。原本看似能在幾周內解決的這場危機，現在可能要好幾個月才有結果。」該公司的船隊可運輸逾5,000桶石油。

愈來愈多載運燃料貨物的油輪已不前往歐洲，改為航向亞洲，帶動了運費暴漲。丹麥油輪業者Torm表示，運送煉油品到亞洲的航程已增加，幫助載運油品的相對大型船隻每日運費，過去一周從每日35,000美元增加至60,000美元。

一些原油油輪的運費也在近幾周攀漲。可載運約70萬桶原油的阿芙拉型油輪（Aframax）運費，去年12月中以來已翻漲一倍多，至接近每日80,000美元。蘇伊士型油輪（Suezmax）油輪運費也漲約50%至每日近70,000美元。

同時，好幾批伊拉克原油正被輸往將繞道南非、再抵達歐洲的油輪。知情人士表示，一些是為了提高航程的成本效率，會和其他小型貨物一起用更大的船運送。雖然從波斯灣運送原油到歐洲不如運往亞洲普遍，仍展現了船東對於航經紅海的態度。

紅海 葉門

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