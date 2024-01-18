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蘋果專利戰受挫 兩款Apple Watch再遭美禁售

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國聯邦上訴法院今天下令，蘋果公司（Apple）停止在美國銷售最新款智慧型手錶Apple Watch，讓蘋果在與醫療技術公司Masimo的專利之戰再遇挫敗。

綜合法新社和路透社報導，針對蘋果部分智慧型手錶型號的禁令將於18日生效，與此同時，蘋果針對上述禁令所提出的上訴仍在進行中。

總部位於南加州的Masimo向美國國際貿易委員會（ITC）提出申訴，指控蘋果侵犯其光感測技術測量血氧含量的專利；委員會10月決定對蘋果新款智慧型手錶祭出進口禁令。

法院上個月暫時解除這項禁令。

蘋果絕大多數產品是在海外生產，主要在中國，使得ITC對專利糾紛具有管轄權。

根據報導，蘋果目前計劃移除Series 9和Ultra 2兩種型號智慧型手錶原本配備的具爭議性血氧偵測功能，這項解決方案受到Masimo歡迎。

Masimo聲稱這項血氧測定技術為其所發明，蘋果挖走公司重要員工，就是為了獲取這項專利技術。

不過蘋果辯稱ITC的裁決是錯誤的，應該被推翻，並向聯邦上訴法院提起上訴。

上訴可能會拖上至少1年，分析師認為，蘋果在這段期間將暫時移除具爭議的血氧偵測功能，以遵守禁令並維持銷售。

Masimo和蘋果皆未立即回覆法新社的置評要求。

專利 美國 Watch

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