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沙國主權基金今年要大舉投資半導體、航太產業

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
沙烏地阿拉伯的主權財富基金今年準備大舉投資半導體產業。 路透
沙烏地阿拉伯的主權財富基金今年準備大舉投資半導體產業。 路透

沙烏地阿拉伯的主權財富基金今年計劃對半導體和航太工業進行大規模投資，因為沙國要加快努力，在石油產業之外實現經濟多元化。

沙烏地阿拉伯通訊暨資訊科技部長蘇瓦哈在達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受訪問時表示，沙國公共投資基金（PIF）正在考慮今年對半導體行業進行「規模可觀的投資」，但他不願透過更多投資細節。

蘇瓦哈身兼沙烏地航太署主席，他說，PIF還準備創建一家國家航太公司，投資和收購航太領域的資產。他認為，太空產業的併購「現在時機成熟了」。

PIF已經在各產業領域大舉投資，從電動車製造商到新興高爾夫錦標賽等，投資標的琳瑯滿目。現在PIF資產已迅速累積到約7,000億美元，並計畫在2025年達到1兆美元。

航太產業方面，沙國2018年就啟動太空計畫，去年把太空人送入太空。蘇瓦哈說：「新的太空經濟，絕對是下一個以兆美元計算的機會。」「沙烏地非常樂觀，不僅要成為該領域的地區領導者，也要成為全球領袖。目標是到2030年確立地區領導地位，到2040年上升至全球領導地位。」

蘇瓦哈表示，沙烏地阿拉伯投資太空產業的一大重點將是通訊。「2024年，仍有26億人尚未連上網路，把還沒能連上網路的人連起的唯一方法，正是經由太空」。

蘇瓦哈說，儘管美、中兩大經濟體之間緊張升高，沙國預計仍然能夠繼續吸引美國和中國科技公司的投資，因為沙烏地保護智慧財產、防堵技術外洩，而且歡迎投資、夥伴結盟，是個開放市場，「只要外資符合法規與安全，有助國家利益，我們就可以合作」。

太空人 沙烏地阿拉伯

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