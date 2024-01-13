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美國登月任務連遭兩次挫敗 凸顯太空競賽押寶民企有風險

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國本週在與中國的登月競賽遭遇兩次挫敗。圖為2022年11月16日，美國佛羅裡達州卡納維拉爾角舉行的阿提米絲I號無人登月任務中，美國太空總署的下一代月球火箭——搭載獵戶座乘員艙的太空發射系統(SLS)火箭從39-B號發射綜合體升空。路透
美國本週在與中國的登月競賽遭遇兩次挫敗。圖為2022年11月16日，美國佛羅裡達州卡納維拉爾角舉行的阿提米絲I號無人登月任務中，美國太空總署的下一代月球火箭——搭載獵戶座乘員艙的太空發射系統(SLS)火箭從39-B號發射綜合體升空。路透

美國本週在與中國的登月競賽遭遇兩次挫敗，凸顯美國國家航空暨太空總署（NASA）在探月任務嚴重依賴民間企業此一新策略的風險。

路透社報導，NASA「阿提米絲」（Artemis）登月計畫再度延後，加上美國民營太空機器人公司Astrobotic的登月器「遊隼號」（Peregrine）近日沒能成功在月球軟著陸，反映出美國這個迄今唯一有太空人踏上月球的國家，既要縮緊預算又想開創宇宙大業的兩難。

美國原本打算2025年讓太空人重返月球，這週將計畫延後至2026年底，中國則著眼2030年實現人員登月。

在太空人登陸月球前，各個太空強權都計劃先執行送幾個小型機器人探勘月面的任務。中國由政府所支持的相關計畫目前拔得連串頭籌。

美國則是NASA愈來愈仰仗像馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）這類民營企業，付錢使用SpaceX的「星艦人類登陸系統」（Starship HLS），以削減NASA的探月任務成本。

前次載人登月任務是半世紀前的美國阿波羅（Apollo）計畫，當時所有參與任務的太空船都是NASA所有。

美國新創公司所需發展的太空專業知識和文化，就連資金充裕的一國政府都得耗上數十年時間來發展。除美國外，印度也正採取類似做法，在太空探索工作方面日益仰賴民營企業。

Astrobotic稱公司高層本週不方便受訪；旗下「遊隼號」任務負責人巴斯卡蘭（Sharad Bhaskaran）去年曾告訴路透社，公司面臨的挑戰相當嚴峻。

巴斯卡蘭說：「我們的本務是一間商業公司，我們試著在這個商業太空飛行的新時代更具競爭力。然而當看到預算時，我們卻得更有創造力、效率，找出不同方法行事。」

太空人 美國 NASA SpaceX

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