分析師：值得警惕！2024電動汽車銷量將嚴重影響某些SiC供應商

集微網消息，最近，知名半導體市場分析師Robert Castellano在社交媒體下調了2024碳化矽（SiC）的銷售預測，下調的主要原因包括：利率上升導致電動汽車需求下降、全球OEM電動汽車戰略的轉變以及監管不確定性的上升。

電動汽車行業近期面臨的不利因素引起了媒體的關注。例如，在過去幾天裡，德國政府決定終止一項為期七年的補貼計劃。該計劃為新購買電動汽車的用戶提供高達6750歐元的補貼，由國家和汽車製造商共同出資，其中國家出資4500歐元，汽車製造商出資2250歐元。

最近，我們看到三家最大的汽車公司——通用汽車公司、福特公司和大衆汽車公司下調了評級：

1.通用汽車撤回了在2023年下半年生產10萬輛電動汽車的計劃，並將在北美生產40萬輛電動汽車的計劃從2022年推遲到2024年上半年。這一調整與公司早些時候在2023年第二季度財報電話會議上承諾的40萬輛目標相矛盾。

2.福特調整了其電動汽車生產時間表，將實現60萬輛產能的目標從2023年改為2024年。此外，該公司還放棄了之前提出的到2026年底年產200萬輛的目標。

3.大衆汽車為應對近期需求放緩，今年已於6月和10月兩次暫停其電動汽車生產線。

其他汽車製造商，包括豐田、Lucid、Polestar和Fisker等，也根據當前的市場狀況，宣佈了更為保守的電動汽車銷售目標。

受電動汽車銷售影響的功率半導體

功率半導體是汽車電氣化領域不可或缺的核心部件，也是電動汽車最昂貴的部件。碳化矽(SiC)功率器件在耐壓水平、開關損耗和耐高溫方面具有明顯的優勢，為實現新能源汽車輕量化和高效的電力電子敺動系統做出了巨大貢獻。因此，SiC功率器件在新能源汽車的主敺動逆變器中得到了廣泛應用，包括控製器在內的關鍵電子控製元件在其中發揮著越來越重要的作用。

在800V高壓平台上，碳化矽技術的優勢尤為明顯。公開報道顯示，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等衆多汽車公司都已採用碳化矽電源模塊，並將其應用於多種車型中。

電動汽車銷售增長逐漸放緩，促使汽車製造商重新評估從內燃到電動動力系統歷史性轉變過程中的重大投資。調查顯示，導致這一減速的因素包括對成本的擔憂、行駛裡程受限以及充電站數量不足等等。

在下表中，分析師列出了SiC芯片公司與以下汽車製造商合作的部分清單。隨著碳化矽芯片在汽車領域滲透率的提高，這些合作關系將繼續發展。

另一方面，上述汽車公司的電動汽車銷售正在放緩，這將對其SiC供貨商產生影響。其中，Wolfspeed將受到美國和歐洲電動汽車放緩的影響最大。該公司曏大衆、通用、捷豹和梅賽德斯供應SiC芯片，大部分都是歐洲汽車公司。

安森美已在其第三季度財報電話會議上宣佈，將其2023年SiC收入預期從10億美元下調至8億美元，原因是一家歐洲一級OEM商推遲了交付。

在此基礎上，分析師指出了Wolfspeed的SiC器件收入與迄今已報告 Q3收入的公司相比的季度變化情況——安森美半導體、X-FAB和英飛淩、羅姆和意法半導體，如下圖：

每輛汽車使用100到180個MOSFET，用於約90種不同的應用中：車身、底盤、安全、ADAS/AD和動力總成。根據The Information Network的報告《功率半導體：市場、材料和技術》，2025年全球電動汽車市場佔SiC MOSFET總市場的63%。因此，SiC很大程度上將取決於電動汽車市場的成功。

也就是說，電動汽車銷售的任何放緩都會影響到SiC供應商，不僅是MOSFET芯片，還有晶圓。Wolfspeed和安森美這兩家SiC芯片公司的NonGAAP EPS。在過去的七個季度裡，Wolfspeed實現了淨利潤。安森美半導體的盈利強勁，但基於上述電動汽車銷售的放緩，分析師預計第四財年的銷量會有所下降。

下圖顯示了兩家公司的收入情況。安森美的數據衹包括汽車業務部門。在這裡，我們看到安森美過去七個季度的持續增長，但Q4將出現暫時的停頓，可能會持續幾個季度。相比之下，Wolfspeed的收入一直處於疲軟狀態。

分析師指出，自2023年初以來，他一直給予Wolfspeed“強烈賣出”的評級。主要是由於通用汽車、大衆汽車和德國汽車公司的風險敞口可能帶來的不利因素。