紅海緊張升高 海運價看飆

紅海緊張情勢持續升溫，葉門胡塞武裝團體（又譯青年運動）近日接連發動大規模攻擊，美國和盟邦正在評估報復攻擊的方式，馬士基警告紅海航線貿易可能要費時多個月才能重啟。而全球最大貨櫃輪航商地中海航運公司（MSC）宣布調漲1月下旬運價，業界預估，跨太平洋費率可能漲至2022年初以來最高。

伊朗支持的胡塞組織攻擊紅海商船，10日再發動迄今最大規模的飛彈與無人機攻擊，遭美英軍方擊退，共擊落18架無人機和三枚反艦飛彈，是去年11月19日以來的第26次攻擊事件。

彭博資訊報導，為報復胡塞的攻擊，美國和盟邦正在考慮對抗方式，英國主張打擊應集中在海上，而非葉門，以免戰事升級，德迅集團（Kuehne + Nagel）全球海運物流溝通經理畢克指出，10日攻擊的規模可能強化全球航商認為這條航道風險太高的立場。

馬士基執行長柯文勝11日便警告，紅海航線可能須費時數月才能重啟，將對全球經濟、企業及消費者造成經濟與推升通膨的衝擊。

Honour Lane船運公司表示，當前局勢創造了航商調漲費率的強烈誘因，包括一般性調漲（GRI）、旺季附加費（PSS）以及其他緊急附加費，隨著蘇伊士運河運量銳減、巴拿馬運河限制運量，跨太平洋費率可能漲至2022年初以來新高。

地中海航運公司（MSC）已發布1月下半的新運費，15日起，美西航線的貨櫃航線漲至5,000美元，美東航線漲到6,900美元，墨西哥灣航線漲至7,300美元。法國達飛海運集團（CMA CGM）也已公告，15日起，運往西地中海港口的20呎貨櫃運價調漲至3,500美元，40呎貨櫃運價則漲至6,000美元。

德迅集團分析師團隊表示，目前因紅海情勢改道的船隻數量為419艘，估算總運能為565萬只20呎標準貨櫃（TEU），以每只TEU載運價值5,000萬美元的貨物計算，貨物總價值2,825億美元。

物流數據分析機構Project44也指出，蘇伊士運河的每日船舶通行量已比青年運動組織攻擊前銳減61%至平均5.8艘。