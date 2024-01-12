彭博示警 公債好景不長

彭博行業研究預估，未來幾周美、英、歐政府將開始大發公債，再加上日本，估計2024年共將淨發行2.1兆美元公債，比2023年激增7%，因此債市從2023年11月以來漲勢可能好景不長。

由於大部分央行已不再進場購債，使各國政府必須尋求新的公債買家，因此可能必須提供較高的殖利率以吸引買盤；許多債市分析師相信，基於目前供需動能不利，公債殖利率回升只是遲早的事。事實上今年來美國10年期公債殖利率已經回升到4%以上。

國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，目前所有先進國家的政府負債占國內生產毛額（GDP）比率已超過112%，而20年之前僅約75%，主因各國政府為挹注疫後刺激經濟計畫，人口高齡化所增加的健保及年金支出，以及能源轉型，導致赤字激增。

貝萊德集團研究部門主管布拉齊爾指出，全球經濟成長減緩，以及政策利率大幅上升，都將加重政府債務負擔，並引發市場動盪。即使現在各大央行將開始降息，但不可能降到之前的零利率水位。

ING銀行全球債券與利率策略主管加菲表示，「目前市場沉迷於聯準會（Fed）降息周期的利多；一旦新鮮感消退，投資人可能開始更擔憂財政赤字激增的利空」。加菲估計，目前美國年度赤字占GDP比率達到6%上下，是歷史正常水準的兩倍，將額外推升美債殖利率1個百分點。赤字與殖利率不僅將形成上升漩渦，也將推升企業與消費者的借貸成本，並抑制經濟成長。

不只美國，英國、義大利及法國今年的赤字額預估也將超出正常水準，且多國將舉行大選也使赤字更成為焦點。貝萊德集團警告，英國政治人物如果靠保證擴大公共支出來贏得選舉，可能引發英債賣壓。

法國財政部估計，今年政府負債的利息支出將超過國防預算，且之後將持續增加；澳洲政府預估負債將於2026年中創新高。

但公債多頭對後市仍然樂觀。滙豐銀行債券研究主管梅傑表示，不能只看到供給增加，還要考慮需求面，例如中東國家的主權財富基金可能加碼買進公債；而且一旦衰退來臨，或經濟成長大走下坡，都會激發避險性的公債需求。而且即使需求不振，政府也可以採取減發長債、增發短債的策略。

這正是美國財政部在去年公債殖利率急升時採取的策略。11月初財長葉倫減緩10年及30年期公債的發行速度，選擇加發短期國庫券，有助於緩解債市震盪，並為之後債市回升鋪路。摩根大通預料財政部今年將減發國庫券，估計為6,750億美元，大約只有去年的三分之一。

儘管如此，殖利率仍然看升，因為政府必須加發公債，以挹注公共支出及債債成本升高的壓力，而且長債對政府負債的敏感度更高。