中國企業拆電腦輝達遊戲顯卡 改造開發AI工具

英國「金融時報」報導，華府阻擋美國出口高性能處理器後，中國企業使用從標準個人電腦（PC）遊戲產品拆解下來的輝達（Nvidia）晶片，改造來研發人工智慧（AI）工具。

根據「金融時報」（Financial Times），兩名工廠經理與熟悉相關情況的兩名晶片買家說，他們的工廠與工作室每個月都有數以千計的輝達遊戲顯示卡從核心零件中拆解下來，再安裝到新的電路板上。

業界專家說，將插進消費者PC主機板以改善遊戲繪圖的顯卡晶片改作他用，是中國因應高端處理器短缺的粗略變通辦法。

儘管輝達專攻遊戲玩家的產品具有原始運算能力，但不具備以較龐大訓練數據集訓練某些大型語言模型所需的高精度計算能力。由於晶片間的信息傳輸速度有所侷限，光透過藉由在運算叢集中連結更多晶片來克服這個問題也具有挑戰性。

研究機構八六證券研究（86Research）分析師柴超毅（Charlie Chai）說：「這是中國企業在出口管制之下，逼不得已而使出的手段。這就像使用廚刀雕琢藝術品，這是可行的，但效果差強人意。」

拜登政府去年10月加強對尖端AI晶片的出口管制，讓輝達等晶片公司更難將高性能半導體銷往中國。

知情人士說，過去一個月對遊戲顯卡圖形處理器的需求攀升。其中一名工廠經理說，工人去年12月拆解了4000多個輝達遊戲顯示卡，數量是11月的4倍以上。

兩名工廠經理說，這些改裝零件的客戶主要是上市公司與小型AI實驗室，他們沒有在新的美國出口管制生效前囤積足夠的輝達伺服器晶片。由於事涉敏感，他們不願透露更多客戶細節。

然而，業界專家與分析師警告，改造輝達產品侵犯了輝達的智慧財產權，一些遊戲顯示卡可能會隨時遭禁止銷往中國。

輝達表示，輝達效能最強的遊戲顯示卡GeForceRTX 4090是最受歡迎的改造型號，但現在遭阻擋銷往中國。

輝達說，為了遵守最新的管控措施，輝達上月推出速度較慢的遭禁顯卡版本，稱為GeForce RTX 4090D，速度比銷往中國以外地區的顯卡慢5%。

其中一名工廠經理說，降規版4090 D與4090之間的性能差距「將更顯著」，這可能代表速度較慢的4090D，沒有強到能用來訓練大型語言模型。經理說，已採購一批顯示卡以進一步驗證。

輝達跟金融時報說，「拆解遊戲顯示卡並不是為AI創造數據中心運算叢集的可行辦法」，又說遊戲產品是「為個別遊戲玩家與消費者設計、製造與行銷」。

輝達已專為中國研發出3款晶片，以滿足此區對AI系統不斷增長的需求，同時符合美國出口管制規定，讓輝達能持續在最重要的市場之一立足。

然而，3名熟知情況的消息人士說，這些晶片的性能仍比先前銷往中國的晶片低了許多，且在3月之前都無法廣泛取得。