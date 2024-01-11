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ETF核准假消息 比特幣暴漲暴跌

聯合報／ 編譯葉亭均、國際中心／綜合報導

美國證管會（ＳＥＣ）在社群媒體Ｘ平台的官方帳號遭駭，發布ＳＥＣ核准現貨比特幣ＥＴＦ上市的假消息，貼文帶動比特幣價格大漲。ＳＥＣ在貼文發布卅分鐘後予以刪除，並澄清尚未核准現貨比特幣ＥＴＦ產品的上市與交易。部分ＥＴＦ發行業者主管對盜貼貼文感到震驚與意外，也擔心ＳＥＣ可能因此延後或拒絕核准現貨比特幣ＥＴＦ。

市場原本看好ＳＥＣ可望通過發行比特幣ＥＴＦ，帶動比特幣八日大漲，升破四萬七千美元，但受到ＳＥＣ官方Ｘ帳號被駭消息衝擊，比特幣價格昨天跌幅超過百分之二，在台北時間晚間九時左右大跌逾一六○○美元，價格來到約四萬五千一百美元。

ＳＥＣ的Ｘ帳號在美東時間九日下午四時許（台北時間十日上午五時許），發布ＳＥＣ「核准#比特幣ＥＴＦ在所有註冊的全國證交所上市」，並附上一張圖片，內容引述ＳＥＣ主席詹斯勒的說法。 這項消息立即引發社群媒體、商業媒體關注。

這一貼文短暫帶動比特幣價格飆升至四萬八千美元，但在官方否認後回跌逾百分之三。包括富達、景順、富蘭克林坦伯頓、貝萊德等十四家資產管理業者已向ＳＥＣ申請發行比特幣現貨ＥＴＦ，過去幾周以來，市場猜測ＳＥＣ最快可能在十日核准其中幾檔產品。

這則貼文出現十多分鐘後，ＳＥＣ主席詹斯勒趕緊滅火，在他個人Ｘ帳號上貼文表示，「 @SECGov推特帳號被盜了，被張貼了一則未經授權的貼文。ＳＥＣ還沒有核准現貨比特幣ＥＴＦ產品的上市與交易。」ＳＥＣ發言人也澄清，當局尚未核准現貨比特幣ＥＴＦ上市，並說稍早在Ｘ平台的ＳＥＣ官方帳號遭盜用，那篇宣告那種ＥＴＦ獲准的貼文是錯誤的。假貼文也被刪除。

ＳＥＣ發言人拒絕透露當局是否已開始調查這次帳號被盜事件，也拒絕透露該事件是否會影響相關申請案的核准。ＳＥＣ之前因擔心市場操縱，而否決了所有現貨比特幣ＥＴＦ申請。一些ＥＴＦ發行業者的高層主管表示，他們對盜貼貼文感到震驚與意外。一位主管說，他擔心ＳＥＣ可能會因為這次駭客事件而延後或拒絕核准現貨比特幣ＥＴＦ。

比特幣 社群媒體 美國

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