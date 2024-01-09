暌違50年 美挑戰月球軟著陸

美國企業共同研發的全新火箭「火神號」（Vulcan）八日升空，搭載美國民間企業的月球登陸器「遊隼號」（Peregrine）。這是一九七二年阿波羅計畫最後一次登月以來，暌違五十年再有美國太空船挑戰月球軟著陸。美國期盼藉這次任務，為近年再度實現太空人登月鋪路。

綜合路透、法新社報導，火神號為波音和洛克希德馬丁公司合資的聯合發射同盟（ULA）研發，當地凌晨二時十八分（台灣時間下午三時十八分）從佛州卡納維爾角太空軍基地發射。火箭升空約四十八分鐘後，遊隼號順利與火箭分離，使任務控制人員歡聲雷動。

若順利，遊隼號將達成史上首次由私人企業執行的月球軟著陸。該登陸器來自太空機器人公司「天文機器人」（Astrobotic），該公司獲美國航太總署（NASA）支付逾一億美元（約台幣卅一億元）從事該計畫。遊隼號預定二月廿三日著陸，透過搭載的科學酬載儀器收集月球表面資訊，以備後續的NASA太空人登月計畫「阿提米絲」。

另一美國企業「直覺機器」（Intuitive Machines）也獲NASA發包，計畫在二月發射並擬登陸月球南極附近。