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馬斯克使用禁藥 旗下企業高管憂心

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

知情人士透露，世界首富馬斯克常使用多種違禁藥物，已引發他旗下的電動車製造商特斯拉（Tesla）以及太空業者SpaceX一些董事及高層主管感到憂慮，擔心會對他的健康造成重大影響，也波及這位富豪經營的六家公司以及數十億美元的海外資產。

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，馬斯克常在世界各地的私人派對使用違禁藥物，參加者都須保密協議、或者交出手機。親近馬斯克的人表示，52歲的馬斯克使用違禁藥物一直都沒間斷，因而擔心會傷害馬斯克的健康，或損害他的事業。

使用違禁藥物可能違反聯邦政策，從而威脅SpaceX與政府數十億元的合約。SpaceX是雖一獲准載送太空總署（NASA）太空人往返國際太空站的美國公司，發射火箭任務已獲國防部加強採購，更有望出售衛星通訊服務給國安機構。

馬斯克使用違禁藥物可能違反SpaceX與特斯拉的政策，引人質疑他在公開上市的特斯拉執行長角色，而董事會由責任監督管理階層。知情人士透露，一些特斯拉董事曾私下討論擔心馬斯克據傳的使用違禁藥物，但都未在董事會議程或會議記錄發表正式說法。知情人士說，特斯拉前董事萊斯因為對馬斯克的善變備感挫折，並且擔心他使用違禁藥品的行為，因而2019年不再續任董事。

馬斯克 特斯拉 太空人

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