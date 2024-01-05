德電網再生能源比例達55% 業者憂氫能電網規劃太樂觀

監管機構德國聯邦網路局（Bundesnetzagentur）表示，德國電網中再生能源的比例去年上升了6.6個百分點，來到總量的55%。歐洲最大經濟體德國正朝著2030年的綠電目標邁進。

德國希望在2030年底前使綠電占其能源結構的80%。德國已揮別核電，並計劃放棄大部分的燃煤發電，將剩餘的天然氣發電廠作為備用電力來源。

監管機構德國聯邦網路局發布聲明表示，在再生能源中，離岸風電占31.1%、太陽能占12.1%、生質能占8.4%，而其餘的3.4%來自水力發電和其他再生能源。

德國聯邦網路局說，2023年的增長得益於裝置容量擴張和天氣因素。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在一份聲明中表示：「我們首次突破再生能源占比50%大關。簡化（電網）規劃與審核程序的措施已初見成效。」

由消費者出資並由監管機構監管的電網必須促進轉型，從核心的化石燃料發電轉向數百萬個主要依靠風能和太陽能的分散式低碳能源裝置。

公共電網的總負載去年下降了5.3%，反映出需求疲軟和綠電優先於使用化石燃料發電的情況。

德國目前仍受到俄羅斯全面入侵烏克蘭後，經濟活動限縮的影響。而來自俄國能源進口大幅下滑在2022年引發能源價格急遽上漲。

另外，一個由儲氣營運商委託的研究顯示，德國未來的氫氣需求可能遠低於國家計畫中預測的水準，該計畫欲擴建供氣網路以輸送氫燃料。

正值歐洲最大經濟體德國即將決定如何利用數以十億計歐元發展綠氫，以在未來幾十年內實現脫碳目標之際，這項研究主張應在國內存儲更多氫氣。

柏林當局氫能戰略的基石是德國天然氣運輸公司協會（FNB Gas）去年11月提出的一項200億歐元的核心氫網路計畫，這項計畫預計到2032年底前，每年氫能用量將達279太瓦時（TWh）。

但德國能源貯存系統營運商協會（INES）提交的一份研究顯示，氫能需求量到2030年前 僅在73太瓦時至123太瓦時之間。這項研究由能源諮詢機構Aurora編寫。