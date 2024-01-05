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銀行綠色融資收入亮眼
全球銀行業2023年靠著承銷綠色債券、及提供貸款給綠能計畫所賺進的收入，連續第二年超越從提供給石油、天然氣及煤炭等化石燃料所賺得的收入。
彭博資訊彙整的資料顯示，全球大型銀行業者去年提供融資給標榜環保交易所賺得的費用，共約30億美元。相較下，大型銀行業者從化石燃料交易賺到的總收入不到27億美元。
彭博的數據顯示，歐洲銀行業引領轉型，法國巴黎銀行（BNP Paribas）從綠色債券賺進的收入最多，去年綠色融資事業賺得的收入接近1.3億美元，東方匯理銀行（Credit Agricole）以9,600萬美元居次，滙豐控股（HSBC）以9,400萬美元排名第三。
華爾街則主宰化石燃料融資，富國銀行（Wells Fargo）、摩根大通（小摩）從油氣交易賺進最多，富國銀從為化石燃料產業安排債券發行與貸款賺得1.07億美元，小摩和三菱日聯金融集團各賺到1.06億美元。
歐洲央行（ECB）和歐盟的主要銀行當局都已清楚表明，希望金融業加速綠色轉型，若歐洲銀行業者不當管理氣候曝險，將面臨罰金與更高資本要求的威脅。
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