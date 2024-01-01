台積電熊本廠即將完工 日本零售業摩拳擦掌

日本零售業正摩拳擦掌，準備迎接全球最大晶片代工廠台積電位於九州熊本縣新廠帶進的人潮，及隨之而來的消費需求。外界預測，台積電熊本廠將創造1萬個工作機會，當地人口將在未來十年內快速增加。

日經新聞報導，日本零售商Izumi已在熊本縣菊陽町的店內加設販售台灣食品和昂貴禮品的專區，因預期此地將湧入半導體工廠員工和家人來此消費。宜得利家居（Nitori）控股公司也在鄰近城鎮增開一間暢貨中心。

台積電熊本廠據悉預計今年底前正式量產，附近地區的經濟活動將因此受惠。九州金融集團估算，台積電熊本廠未來十年將可為當地帶來約6.9兆日圓（4,840億美元）的經濟貢獻。

Izumi去年7月整修菊陽町的「夢彩都光之森林」（Youme Town Hikarinomori）購物中心，一樓超市增設台灣食品專區，目前有約20項商品，明年也將重新裝修二樓的兒童服飾和雜貨專區。店經理原谷則俊（音譯）表示，此地人口將快速增加，「我們必須在工廠完工前，就開始做準備」。

其他零售業者也看準台積電熊本廠帶來商機。宜得利家居去年11月在大津町開設4,000平方公尺的分店，並表示目前銷售成績一如預期得好。