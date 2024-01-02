企業掀建廠熱 景氣卻萎縮… 美製造業兩極化發展

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國製造業在政府補貼政策下引爆一波建廠熱潮，但ISM指數卻顯示，製造業景氣連續13個月萎縮，是2002年以來最長的連續萎縮期。

製造業出現兩極化景象。高科技業建廠投資激增，但其他領域仍在庫存沉重及高利率壓力下掙扎。瑞士銀行工業類股研究主管史尼德表示，「正常情況下，景氣擴張時產能也會增加，但實際未必一定如此」。

在政策激勵下，全美2022年製造業建廠支出增加近40%，2023年1~10月間比前年同期再增加72%。

但政府補貼目標只是製造業中的一小群。例如半導體及其他高科技製造的產值只占工業生產的1.9%，而電動車增產的效益可能被傳統產業減產抵消。牛津經濟學公司首席美國經濟學者雅羅斯表示，一些製造業部門正在擴張投資，但更廣泛的部門仍然營運困難。

2021年底時，製造業產值已回升到2019年水準，2022年初就業人數也復原，主要是靠政府擴大支出帶動內需及出口，及國內消費重點從服務轉向產品。但現在這些順風已經消退；過去一年來總就業人數增加2%，但製造業就業人數卻平平；從2023年3月以來，每個月的產值都低於上年同月。目前汽車業產量低於疫情之前水準。扣除飛機及軍品之外的商業性資本財訂單額經通膨調整後，已經下降約兩年之久。

製造業的最大利空，是利率上升使企業抑制非必要的設備採購。

其次，消費重點已經從產品回轉到服務。再者，由於2021及2022年供應鏈脫軌，使零售業大量進貨以備不時之需，2022年庫存成長率達到二位數字；目前由於庫存積壓，零售業者因而減少訂單。

不過經濟學者表示，這種背離現象不會一直持續下去。預料隨著聯準會（Fed）降息，以及2022及2023年初累積的庫存去化之後，製造業產值將回升。

庫存 美國

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