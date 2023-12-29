紐時控侵權 OpenAI：盼能互利

紐約時報廿七日狀告微軟及聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI侵犯該報版權，開美國主流媒體第一槍。印度時報和華爾街日報（ＷＳＪ）報導，此一由紐時提起的訴訟，無論哪方勝訴，均可能對媒體與科技業有深遠影響，出版界是否對微軟、OpenAI和Google等人工智慧（ＡＩ）開發商採取法律行動，或談判和解賠償，也會出現分歧。

紐時呈交紐約南區聯邦地院的訴狀寫道，該報對新聞工作挹注龐大資源，被告卻試圖搭便車、不勞而獲。紐時向微軟與OpenAI求償，金額則不詳。

該訴狀提到，紐時四月就向微軟及OpenAI提出智財權的關切，探尋達成商業協議等友好解決的可能性，惟三方談判最後無疾而終；紐時並直接點名ChatGPT等ＡＩ系統為新聞業潛在競爭對手。

紐時聲明，生成式ＡＩ對社會大眾和新聞業的影響不容小覷，由於該報與同業藉由投入高成本及相當專業知識報導、編輯和查核事實，產出獨立新聞與內容，因此使用新聞素材若涉及商業利益，應獲原始來源許可。

ＷＳＪ廿八日報導，微軟發言人未對此置評；OpenAI發言人則聲明，該公司尊重內容創作者的權利，同時致力和這些人士合作，以確保他們從ＡＩ技術與新的營收模式獲利。該公司稱與紐時的持續對話已富有成效，「所以本公司對此一發展感到驚訝又失望。但願我們將找到一條合作互利之路，如同本公司目前和其他諸多出版商的做法」。

紐時主張，鑒於ＡＩ工具能夠從該報的新聞文章幾乎逐字地提供大量文本，因此公平使用在此不應適用。北美「新聞媒體聯盟」執行長柯菲說，紐時非常重視此一證明其價值與保護新聞內容重要性的立場。優質的新聞業和這些新技術、尤其那些爭取相同閱聽人的技術若聯手，就能彼此互補。

本案是至今對ＡＩ生成內容提起的多起訴訟之一，愈來愈多作家正提高關注。被稱為驚悚小說之王的約翰．葛里遜、「冰與火之歌：權力遊戲」作者喬治．馬汀九月皆提告OpenAI侵權。

若紐時勝訴，可能創下先例，強制科技公司為使用有版權的新聞內容訓練ＡＩ模型付費。這可能導致ＡＩ開發商的成本增加，影響ＡＩ模型開發進度，並可能改變生成式ＡＩ運作方式。

但若微軟及OpenAI勝訴，可能為新聞產製上更廣泛使用ＡＩ開啟大門，造成ＡＩ產生內容擴散。如此恐進一步侵蝕對新聞業的信賴，並導致網路出現更多錯誤資訊。

另外，目前已有少數媒體和OpenAI達成商業協議，允許其產製內容供ＡＩ開發商使用，例如美聯社、Politico及商業內幕的出版商斯普林格，若一些主要媒體跟進紐時採取法律行動，相關訴訟會加深出版界如何和ＡＩ開發商合作的歧見。

紐時指出，新科技的出現常會促成著作權界線被重新檢視，例如廣播和檔案分享軟體引發的爭議，ＡＩ模型是最新案例。新聞業顧問托菲爾說，一些出版商可能和科技業自行和解，但其他許多不會這麼做，此案勢必要由聯邦最高法院出面解決。